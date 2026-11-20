O Flamengo pode conquistar o décimo título brasileiro de sua história justamente na casa do Palmeiras, seu principal concorrente na disputa pelo protagonismo do futebol sul-americano nos últimos anos. Neste sábado, os dois clubes voltam a ficar frente a frente em um confronto que vale taça e pode marcar mais um capítulo dessa rivalidade. Para levantar o troféu, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate em São Paulo. E há um retrospecto que aumenta a confiança carioca: a última derrota para o rival como visitante pelo Brasileirão aconteceu em 2017.

A última vitória palmeirense nesse recorte aconteceu em 12 de novembro de 2017. Na ocasião, o time paulista venceu por 2 a 0, com dois gols de Deyverson. Desde então, foram oito encontros pelo Brasileirão, com três vitórias do Flamengo e cinco empates.

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Retrospecto de Palmeiras x Flamengo em São Paulo (Foto: Arte/Lance!)

O retrospecto inclui resultados expressivos e partidas que ficaram marcadas na trajetória recente do confronto. Em 2019, por exemplo, o Flamengo já havia garantido matematicamente o título brasileiro quando visitou o Palmeiras. Mesmo assim, a equipe rubro-negra venceu por 3 a 1, com dois gols de Gabigol e um de Arrascaeta. O resultado reforçou a força daquele time, que encerrou a temporada com uma campanha histórica.

Gabigol contra o Palmeiras em 2019 (Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo)

No ano seguinte, o contexto foi bastante diferente. Em meio ao surto de Covid-19 que atingiu o elenco, o Flamengo precisou entrar em campo com uma equipe bastante desfalcada, formada majoritariamente por jovens. Mesmo diante das dificuldades, o time conseguiu segurar o empate por 1 a 1 em São Paulo e manteve a sequência sem derrotas no estádio do rival.

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Na ocasião, o Flamengo entrou em campo com: Hugo Souza; João Lucas (Yuri), Otávio, Natan e Ramon; Thiago Maia, Gérson, Arrascaeta; Guilherme Bala (Richard Rios), Lincoln (Lazaro), Pedro.

Jogadores do Flamengo após a partida contra o Palmeiras (Foto: Reprodução / Instagram)

O resultado mais recente também tem um significado especial. Em 2025, ano em que conquistou o eneacampeonato brasileiro, o Flamengo voltou a vencer o Palmeiras fora de casa. Com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas, o Rubro-Negro fez 2 a 0 e ampliou a série invicta diante do adversário como visitante pelo Brasileirão.

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Time do Flamengo que iniciou a partida contra o Palmeiras (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Flamengo busca título na casa do rival

O retrospecto favorável aparece em um momento importante da temporada. Flamengo e Palmeiras chegam à reta final, disputando diretamente o título brasileiro, e o encontro deste sábado pode sacramentar o décimo campeonato nacional do clube carioca. Para isso, basta um empate em São Paulo.

Além da sequência sem derrotas pelo Brasileirão, o cenário do adversário também faz parte do contexto do confronto. O Palmeiras tem compromissos decisivos pela frente, com as finais da Copa do Brasil e da Libertadores, e divide as atenções entre as competições. O Flamengo, por sua vez, tem no duelo deste sábado a oportunidade de encerrar a disputa pelo título brasileiro e fechar o ano com conquista.

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Vale destacar que a invencibilidade rubro-negra se refere especificamente aos jogos do Campeonato Brasileiro. Considerando outras competições, a última vitória do Palmeiras sobre o Flamengo em casa aconteceu em 7 de agosto de 2024, quando venceu por 1 a 0, com gol de Vitor Reis, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

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