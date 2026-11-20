É DIA DE AEROFLA! O Lance! está diretamente do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, para acompanhar o Aerofla organizado pela torcida do Flamengo nesta sexta-feira. Os rubro-negros se mobilizam para apoiar o elenco antes do embarque para São Paulo, onde a equipe enfrenta o Palmeiras, neste sábado, em confronto que pode definir o campeão brasileiro.

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A concentração dos torcedores estava marcada para as 12h, no Terminal de Cargas do Galeão. A delegação rubro-negra tem voo previsto para as 16h, após treino no Ninho do Urubu.

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O Flamengo precisa de apenas um empate para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Acompanhe a movimentação no aeroporto, a chegada dos torcedores e a saída dos jogadores nesta cobertura em tempo real.