AO VIVO: Acompanhe o Aerofla diretamente do Galeão antes da decisão entre Flamengo e Palmeiras
Torcedores rubro-negros se reúnem no aeroporto para apoiar a delegação antes do confronto que pode garantir o título do Brasileirão
É DIA DE AEROFLA! O Lance! está diretamente do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, para acompanhar o Aerofla organizado pela torcida do Flamengo nesta sexta-feira. Os rubro-negros se mobilizam para apoiar o elenco antes do embarque para São Paulo, onde a equipe enfrenta o Palmeiras, neste sábado, em confronto que pode definir o campeão brasileiro.
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A concentração dos torcedores estava marcada para as 12h, no Terminal de Cargas do Galeão. A delegação rubro-negra tem voo previsto para as 16h, após treino no Ninho do Urubu.
O Flamengo precisa de apenas um empate para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Acompanhe a movimentação no aeroporto, a chegada dos torcedores e a saída dos jogadores nesta cobertura em tempo real.
Acompanhe o Aerofla ao vivo
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