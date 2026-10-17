Na corrida pelo título, o Palmeiras vai vencendo o Athletico Paranaense por 2 a 0. Maurício abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo, em jogada com o artilheiro Flaco López. O meia iniciou a jogada pelo lado direito do campo, tabelou com Flaco e depois recebeu para finalizar no gol. ⚽ Veja o lance:

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Quatro minutos depois, Piquerez marcou de falta. O lateral chutou direto para o gol com o pé esquerdo, pegando o goleiro Mycael desprevenido. A bola entrou no canto inferior esquerdo, ampliando o marcador. ⚽Veja o lance:

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O Palmeiras soma 63 pontos e está apenas um atrás do líder Flamengo. O Athletico, por sua vez, ocupa a terceira colocação, com 53 pontos. Fluminense, Bahia e Cruzeiro completam o G-6 do Brasileirão.