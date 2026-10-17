AO VIVO: Palmeiras visita Athletico-PR em Curitiba; acompanhe

O Palmeiras vai visitar o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, neste sábado (17), às 19h30 (de Brasília). Em caso de vitória, os paulistas vão assumir a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, com 65 pontos. O Furacão é o terceiro colocado, com 53, dez a menos do que o rival alviverde. O Flamengo ocupa a primeira posição da competição, com 64. O Lance! vai acompanhar aqui a partida em Tempo Real.

No primeiro turno, o Palmeiras venceu o Athletico-PR por 1 a 0, com um gol de Gustavo Gómez. O confronto foi disputado no Nubank Park, casa do Verdão.

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⏱️ LANCE A LANCE - ATHLETICO-PR X PALMEIRAS:

PRIMEIRO TEMPO

25' - 1T - Com o resultado parcial, o Palmeiras assume a liderança provisória do Campeonato Brasileiro

24' - 1T - Athletico equilibra a partida novamente. Início ruim prejudica a equipe em casa

22' - 1T - 🟨 Cartão Amarelo para Andreas Pereira, do Palmeiras

21' - 1T - Palmeiras tenta chegar novamente ao ataque, mas a defesa do Furacão afasta o perigo

19' - 1T - Athletico-PR tenta equilibrar a partida

18' - 1T - Flaco López cai na área e o time do Palmeiras pede pênalti. O árbitro manda a partida seguir

17' - 1T - Palmeiras volta ao ataque. Maurício tenta o cruzamento, mas a defesa afasta

16' - 1T - Athletico-PR melhora na partida e pressiona o Palmeiras

14' - 1T - FURACÃO ACORDA

Leozinho leva para o meio e arrisca de fora da área. Carlos Miguel faz a defesa e joga para escanteio.

13' - 1T - Piquerez tem nove títulos com a camisa do Palmeiras

12' - 1T - Athletico-PR começa mal a partida. Time até busca os lances, mas sente a pressão do Palmeiras

10'- 1T - GOOLLLL DO PALMEIRAS

Piquerez cobra com a perna esquerda e supreende o goleiro Mykael, do Athletico-PR. Palmeiras abre 2 a 0 na Arena da Baixada

9' - 1T - 🟨 Cartão Amarelo para Gilberto Moraes, do Athletico-PR

8' - 1T - Piquerez é puxado na lateral da área. Falta para o Palmeiras

7'- 1T - Só dá Palmeiras na Arena da Baixada

5' - 1T - GOOOLLLLL DO PALMEIRAS

Flaco Lopez recebe na entrada da área e encontra Maurício entrando entre os defensores. O jogador invade a área e chuta mesmo com pouco ângulo. O goleiro Mykael até toca na bola, mas não evita o primeiro gol do Verdão

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3'- 1T - Palmeiras tenta comandar as ações

2'- 1T - O árbitro da partida buscou uma pedra de gelo atirada no gramado logo no primeiro lateral a favor do Palmeiras

0' - 1T - Começa a partida na Arena da Baixada

PRÉ-JOGO

19h31 - Mudança no banco de reservas do Palmeiras

19h30 - Abel Ferreira está de volta ao banco do Palmeiras. O treinador cumpriu suspensão no último duelo do Palmeiras

19h29 - Falta pouco para o jogão na Arena da Baixada

19h28 - João Cruz está confirmado no time titular. O jogador sentiu no aquecimento, mas vai para o jogo

19h26 - Hino Nacional executado na Arena da Baixada. Torcida paranaense canta o hino à capela, mesmo com o fim da execução oficial

19h25 - Equipes entram em campo. Grande festa na Arena da Baixada

19h24 - Última corrente do Athletico-PR antes do jogão de daqui a pouco

19h24 - Um registro do aquecimento do Palmeiras na Arena da Baixada

19h23 - João Cruz, do Athletico-PR, sentiu durante o aquecimento e pode ficar fora do confronto deste sábado, na Arena da Baixada

19h22 - Os dois time vão entrar em campo daqui a pouco

19h16 - O atacante Viveiros, do Athletico-PR, já é o maior artilheiro estrangeiro do Campeonato Brasileiro. O jogador tem 21 gols contra 20 de Carlitos Tévez, que atuou no Corinthians em 2005

19h15 - Daqui a pouco as duas equipe entram em campo

18h58 - Jogão é válido pela parte de cima da tabela

Vice-líder do Brasileirão Série A, o Palmeiras soma 63 pontos e está apenas um atrás do líder Flamengo. O Athletico, por sua vez, ocupa a terceira colocação, com 53 pontos. Fluminense, Bahia e Cruzeiro completam o G-6 do Brasileirão.

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18h50 - Khellven e Bruno Fuchs, os substitutos

O lateral-direito Giay e o zagueiro Gustavo Gómez, capitão da equipe, cumprem suspensão automática e desfalcam o Palmeiras. Para substituí-los, Abel Ferreira optou pelas entradas de Khellven e Bruno Fuchs. Murilo, Barboza e Piquerez completam o sistema defensivo.

18h35 - Palmeiras também está definido!

18h30 - Athletico-PR escalado!

17h45 - TUDO PRONTO NO VESTIÁRIO DO FURACÃO

17h48 - TUDO ARRUMADO NO VESTIÁRIO DO PALMEIRAS

PRIMEIRO TEMPO