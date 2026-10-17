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Golaço de Piquerez em Athletico x Palmeiras leva web abaixo

Com a vitória parcial, o Palmeiras é líder do Brasileirão

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
17/10/2026 20:06
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Piquerez marca golaço de falta em confronto contra o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)
Piquerez marca golaço de falta em confronto contra o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

O Palmeiras está enfrentando o Athletico-PR neste sábado (17), na Arena da Baixada, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Joaquin Piquerez, lateral alviverde, repercutiu fortemente nas redes sociais com um golaço marcado.

O defensor balançou as redes pela segunda vez para o Verdão, resultado que está colocando os paulistas de volta à liderança do Brasileirão, com dois pontos à frente do Flamengo, mas com um jogo a mais que os cariocas.

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Golaço de falta de Piquerez em Palmeiras x Athletico repercute

No primeiro turno, o Palmeiras venceu o Athletico-PR por 1 a 0, com um gol de Gustavo Gómez. O confronto foi disputado no Nubank Park, casa do Verdão.

Giay comemora feito histórico pelo Verdão

➡️Giay celebra evolução no Palmeiras após marca de 100 jogos: 'Cresci muito'

Agustín Giay atingiu a marca de 100 partidas pelo Palmeiras e celebrou a evolução desde sua chegada ao clube, em 2024. Aos 22 anos, o lateral-direito vive seu melhor momento com a camisa alviverde e destacou o crescimento dentro e fora de campo.

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— Estou muito feliz por essa marca de 100 jogos. É uma meta muito importante, um objetivo que tinha colocado quando cheguei ao clube. A verdade é que cresci muito como jogador e como pessoa — afirmou o argentino.

Contratado junto ao San Lorenzo, da Argentina, em junho de 2024, Giay chegou ao Verdão ainda jovem e, desde então, vem ganhando espaço. Atualmente, soma 103 partidas pela equipe e também recebeu convocações para a seleção de seu país.

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O lateral foi um dos destaques da goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians, no último domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro, quando marcou dois gols.

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Lateral-esquerdo comemora gol marcado em Palmeiras x Athletico-PR (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)
Lateral-esquerdo comemora gol marcado em Palmeiras x Athletico-PR (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)
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