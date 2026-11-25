Dupla avança em recuperação, e Palmeiras mira 'força máxima' contra Estudiantes
Alviverde conta com Piquerez e Murilo em treino antes de embarcar para Montevidéu
O Palmeiras realizou, na manhã desta quarta-feira (25), sua última atividade no Brasil antes de embarcar para Montevidéu, onde enfrentará o Estudiantes na decisão da Copa Libertadores. Piquerez e Murilo, que desfalcavam a equipe nas últimas partidas em razão de problemas físicos, avançaram nos processos de recuperação e estarão à disposição de Abel Ferreira.
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O lateral-esquerdo, que retornou da Data Fifa com um desconforto na coxa, iniciou o processo de transição física e participou de parte do treinamento com o restante do elenco. Piquerez ainda será reavaliado pelo departamento médico nos próximos dias para determinar se terá condições de começar a partida como titular. Caso não reúna as condições físicas ideais, o jovem Arthur será o substituto.
Murilo, por sua vez, está recuperado do problema muscular e participa das atividades com o restante do elenco há alguns dias. Com processo de recuperação mais avançado em relação a Piquerez, o zagueiro formará o trio defensivo ao lado do capitão Gustavo Gómez e de Barboza.
Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na derrota para a Chapecoense realizaram atividades regenerativas na parte interna do CT. O restante do elenco foi a campo para trabalhos táticos sob o comando de Abel Ferreira.
Após pouco mais de uma hora de treinamento, o elenco do Palmeiras almoçará na Academia de Futebol antes de seguir para o aeroporto, às 13h30 (de Brasília). A chegada da delegação ao Uruguai está prevista para as 19h30, com hospedagem no hotel Hampton by Hilton.
O Palmeiras ainda realizará duas atividades em solo uruguaio antes da decisão, ambas no CT do Albion. O treinamento de quinta-feira será fechado à imprensa, enquanto o de sexta-feira terá os primeiros 15 minutos abertos para registros dos jornalistas.
Paulinho aparece como dúvida
O atacante Paulinho é a principal dúvida do Palmeiras para a decisão da Libertadores. Fora de combate desde a semifinal contra o Fluminense, o jogador ainda se recupera de um trauma na panturrilha e não participou das atividades no gramado com o restante do elenco.
O camisa 10 acompanhará a delegação alviverde e será relacionado para a decisão. No entanto, a tendência é que não reúna condições de jogo. Além dele, a comissão técnica terá apenas Jefté como desfalque.
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