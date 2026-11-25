Jornalista usa queda do Flamengo na Libertadores para alertar Palmeiras
Eliminação do Flamengo na Libertadores foi usada como exemplo
A decisão da Libertadores está marcada para o próximo sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. Enquanto a bola não rola, Walter Casagrande já deixou um recado ao Palmeiras: o Estudiantes pode complicar a vida do favorito sem precisar de brilho individual.
A análise foi feita no UOL News Esporte, do UOL. Para o comentarista, o time de La Plata não depende de um craque para resolver. Sua força está no conjunto, no contra-ataque e na capacidade de empurrar a partida para um desfecho incerto.
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Estudiantes pode complicar o Palmeiras?
Casagrande diz que essa impressão vem desde que viu o Estudiantes contra Corinthians e Flamengo, adversários que o time argentino eliminou nas quartas e na semifinal, respectivamente.
— O Estudiantes é um time traiçoeiro. Foi o que eu senti desde que vi o jogo com o Corinthians e depois com o Flamengo. Tecnicamente, não tem jogador que decide a qualquer momento com uma jogada espetacular. Mas tem um conjunto que pode decidir em qualquer lance: um contra-ataque, um desarme. Na pior das hipóteses, arrasta para a prorrogação e para os pênaltis. Acho que o Estudiantes vai pensar nisso contra o Palmeiras — afirmou Walter Casagrande.
O comentarista também destacou a forma como o rival convive com os próprios defeitos. Segundo ele, o time se protege onde é frágil, mas sempre encontra um caminho para buscar resultado.
— Você enxerga as limitações e monta um jeito de se proteger delas, mas ele acha um modo de agredir e buscar o resultado contra qualquer time. Fez isso com o Flamengo, fez com o Corinthians. Vacilou, é traiçoeiro. E, se fizerem um gol primeiro, aí o Palmeiras vai sofrer — completou Casagrande.
Como chegam as equipes para a final tão esperada
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O Palmeiras e o Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela final da Libertadores. O Alviverde chega à decisão pelo segundo ano consecutivo, depois de avançar em duas disputas de pênaltis seguidas: eliminou a LDU, em Quito, nas quartas, e o Fluminense na semifinal.
Já o time argentino, tetracampeão da competição, volta a uma final após 17 anos e deixou pelo caminho dois representantes brasileiros: o Corinthians, na Neo Química Arena, e o Flamengo, no Maracanã.
Nos bastidores da decisão, o clima é de equilíbrio. Comentaristas apontam o Palmeiras como favorito pela qualidade técnica e pela experiência de Abel Ferreira, mas alertam para a competitividade e a força coletiva do Estudiantes, rival que já mostrou variações táticas na campanha. A arbitragem será toda venezuelana, comandada por Jesús Valenzuela.
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