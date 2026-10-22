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Gol perdido em Flamengo x Estudiantes irrita torcedores: 'Não pode'

Lance aconteceu no segundo tempo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 23:18
Atualizado há 0 minutos
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Carrascal Arrascaeta cabisbaixo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Flamengo's Uruguayan midfielder #10 Giorgian de Arrascaeta enters the field in replace of Flamengo's Colombian midfielder #15 Jorge Carrascal during the Copa Libertadores semifinal second leg football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Estudiantes de La Plata at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on October 22, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Durante o segundo tempo do confronto entre Flamengo e Estudiantes nesta quinta-feira (22), pela semifinal da Libertadores, um gol perdido virou assunto nas redes sociais. Gonzalo Plata, que havia entrado momentos antes, recebeu passe por elevação de Lucas Paquetá, cabeceou cara a cara com Muslera, mas desperdiçou a chance. O lance aconteceu faltando menos de dez minutos para os acréscimos.

➡️Áudio da transmissão de Flamengo x Estudiantes repercute: 'Várzea'

Veja alguns comentários:

Lucas Paqueta em dividida durante flamengo x Estudiantes
Lucas Paqueta em dividida durante flamengo x Estudiantes (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Como foi Flamengo x Estudiantes?

Foi um primeiro tempo abaixo e até mesmo preocupante do Flamengo no Maracanã. Com posse de bola na casa dos 65%, o Rubro-Negro, no entanto, acumulou erros e mostrou muita dificuldade em furar o bloqueio do Estudiantes, com linhas mais baixas e "espetando" quando tinha espaço. As duas melhores chances da etapa inicial foram dos argentinos, obrigando Rossi a fazer defesas difíceis em chutes de Rojo e Rodríguez para salvar. A melhor chegada do time comandado por Léo Jardim foi com Pedro, que desperdiçou cara a cara com o goleiro Muslera.

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➡️Gol perdido em Flamengo x Estudiantes irrita torcedores: 'Não pode'

Já na volta do intervalo, o Rubro-Negro melhorou consideravelmente e aumentou o volume de jogo. O que demorou para acontecer, saiu com mais facilidade, que foram os cartões amarelos que o árbitro Gustavo Tejera (URU) segurou no primeiro tempo. Após inúmeras faltas, Baltasar Rodríguez foi expulso aos quatro minutos pelo segundo amarelo, e a coisa clareou. O Flamengo, no entanto, pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio. A decisão, então, foi para os pênaltis.

Na marca da cal, decepção total para o lado rubro-negro. Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique pararam em grandes defesas do uruguaio Muslera, herói absoluto no Maracanã. Ainda que Centré tenha perdido, o Estudiantes converteu com Sosa, Mancuso e Tiago Palacios.

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