Atuação de Pedro em Flamengo x Estudiantes viraliza: 'Se recusa'

A atuação de Pedro em Flamengo x Estudiantes, pela semifinal da Libertadores nesta quinta-feira (22), virou assunto nas redes sociais. O atacante foi titular da equipe e esteve em campo até os 38 minutos do segundo tempo, quando deu lugar a Joaquín Freitas.

➡️Gol perdido em Flamengo x Estudiantes irrita torcedores: 'Não pode'

Com a eliminação do Flamengo nos pênaltis, o Estudiantes enfrentará o Palmeiras em Montevidéu, após o Alviverde superar o Fluminense do outro lado da chave.

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Pedro foi titular contra o Estudiantes (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Como foi Flamengo x Estudiantes?

Foi um primeiro tempo abaixo e até mesmo preocupante do Flamengo no Maracanã. Com posse de bola na casa dos 65%, o Rubro-Negro, no entanto, acumulou erros e mostrou muita dificuldade em furar o bloqueio do Estudiantes, com linhas mais baixas e "espetando" quando tinha espaço. As duas melhores chances da etapa inicial foram dos argentinos, obrigando Rossi a fazer defesas difíceis em chutes de Rojo e Rodríguez para salvar. A melhor chegada do time comandado por Léo Jardim foi com Pedro, que desperdiçou cara a cara com o goleiro Muslera.

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Já na volta do intervalo, o Rubro-Negro melhorou consideravelmente e aumentou o volume de jogo. O que demorou para acontecer, saiu com mais facilidade, que foram os cartões amarelos que o árbitro Gustavo Tejera (URU) segurou no primeiro tempo. Após inúmeras faltas, Baltasar Rodríguez foi expulso aos quatro minutos pelo segundo amarelo, e a coisa clareou. O Flamengo, no entanto, pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio. A decisão, então, foi para os pênaltis.

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Na marca da cal, decepção total para o lado rubro-negro. Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique pararam em grandes defesas do uruguaio Muslera, herói absoluto no Maracanã. Ainda que Centré tenha perdido, o Estudiantes converteu com Sosa, Mancuso e Tiago Palacios.