Palmeiras mira exemplos de Endrick e Estêvão em negociação por joia da base

O Palmeiras caminha para realizar nova venda milionária de um atleta formado nas categorias de base. Eduardo Conceição, de apenas 16 anos, foi um dos principais nomes da campanha da equipe na Copinha e vem se destacando na Seleção Sub-17 no Sul-Americano da categoria.

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O desempenho da Cria da Academia atraiu o interesse de clubes da Premier League, além de Barcelona, da Espanha, e do PSG, da França. A informação sobre o interesse europeu em Eduardo foi noticiada pela reportagem do Lance! ainda em 2025, quando o jogador ainda não havia assinado seu primeiro contrato profissional.

Em meio ao assédio do mercado estrangeiro, a direção do Palmeiras busca utilizar as negociações por Endrick, para o Real Madrid, e Estêvão, ao Chelsea, como referência para inflar os valores. Ambos os atacantes figuram como as duas maiores vendas da história do clube, em transações que ultrapassam R$ 300 milhões.

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Eduardo Conceição assinou seu primeiro contrato profissional no início de 2026, com multa fixada em 100 milhões de euros para o exterior e válido até o fim de 2029. A multa para clubes brasileiros, por sua vez, segue sob sigilo. O Palmeiras é dono de 90% dos direitos econômicos do atleta.

Nos últimos meses, o Palmeiras chegou a recusar proposta de 25 milhões de euros pelo jovem, entre valores fixos e variáveis por desempenho. Internamente, o clube avalia o jogador em cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 300 milhões).

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Vale lembrar que Eduardo Conceição só poderá se transferir para o exterior após atingir a maioridade, em dezembro de 2027.

Eduardo Conceição em campo com a camisa do Palmeiras (Foto: Guilherme Veiga)

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