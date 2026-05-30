'Projeto' de Abel no Palmeiras conduz Flaco López à Copa do Mundo

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Abel Ferreira afirmou, em entrevista após garantir a classificação do Palmeiras às oitavas de final da Libertadores, que é um treinador de projetos. Entre os princípios centrais de sua filosofia está a manutenção do trabalho de longo prazo – independentemente do clube – com foco na consistência no dia a dia para atingir o principal objetivo: os títulos.

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Convocado para defender a Argentina na Copa do Mundo, Flaco López surge como um dos principais frutos do processo implementado pela atual comissão técnica. Embora tenha sido utilizado de forma mais contida nos primeiros anos, o atacante recebeu a confiança de Abel Ferreira e conquistou espaço até se firmar como titular.

A aposta se refletiu em números. Flaco terminou a última temporada como artilheiro do elenco do Palmeiras e mantém o protagonismo em 2026, com 17 gols marcados até a pausa para a disputa do Mundial.

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— Uma das minhas funções é potencializar ativos do Palmeiras. Só ver quanto esses jogadores valiam em 2020 e quanto valem hoje. Outra função é valorizar o futebol brasileiro, através de metodologia, maneira de jogar e continuidade. E outra, que tem a ver com o clube, que parece que a única solução é ganhar — afirmou Abel Ferreira.

— O treinador do Palmeiras teve poucos clubes como jogador e treinador. É um treinador de projeto. Quando se está em um clube que pensa da mesma maneira, é mais fácil ganhar títulos e valorizar os jogadores. Mas, quero deixar aqui também uma anotação muito clara, que o maior responsável por isso acontecer é o López — completou.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante coletiva após vitória sobre o Junior Barranquilla por 4 a 1, pela Libertadores (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Números de Flaco López pelo Palmeiras em 2026

35 jogos (32 como titular) 14 gols 10 assistências 112 minutos para participar de gol 2.3 finalizações por jogo

*Números fornecidos pelo Sofascore.

Além de Flaco López, outros seis jogadores do Palmeiras foram convocados por suas respectivas seleções para a Copa do Mundo. Giay, por sua vez, participará do período de treinamentos da Argentina sob o comando de Lionel Scaloni, apesar de não ter sido incluído na lista final de 26 convocados. O lateral aguarda uma eventual baixa no setor para ser chamado e disputar o Mundial.

Todos serão desfalques do Palmeiras no duelo contra a Chapecoense, no próximo domingo, em casa, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com sete pontos de vantagem sobre o vice-líder Flamengo, o Alviverde seguirá na liderança da competição independentemente dos resultados deste fim de semana.

Convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo

Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez Argentina: Flaco López e Giay* Colômbia: Jhon Arias

*Integrará o grupo de treinamentos da Argentina durante a preparação para o Mundial.

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