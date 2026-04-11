Palmeiras acusa CBF de favorecer Flamengo por adiamento de clássico contra o Fluminense

O Palmeiras divulgou uma nota na tarde deste sábado (11) criticando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela decisão de adiar o clássico entre Flamengo e Fluminense a pedido do Rubro-Negro. O duelo no Maracanã aconteceria na noite deste sábado (11), mas foi remarcado para o domingo (12) após solicitação do clube da Gávea, que teve problemas de logística ao retornar do Peru no meio de semana depois do compromisso pela Libertadores.

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Em comunicado, o Alviverde manifestou "descontentamento" com o parecer da entidade e questiona "por que somente um clube tem a sua solicitação atendida", alegando favorecimento ao Flamengo. Por fim, o Verdão cobra "imparcialidade e transparência em decisões que podem impactar o campeonato".

Na mesma nota, o Palmeiras acusou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de "rigor desproporcional" ao negar efeito suspensivo ao técnico Abel Ferreira, que cumpre suspensão de oito partidas. Confira abaixo a nota na íntegra.

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Confira a nota emitida pelo Palmeiras

"A Sociedade Esportiva Palmeiras sempre se pautou pelo absoluto respeito aos processos estabelecidos, discutindo e defendendo seus direitos junto às esferas competentes de forma reservada e responsável.

Diante dos acontecimentos recentes, no entanto, o clube vem a público manifestar sua profunda insatisfação com a condução do caso envolvendo o julgamento do técnico Abel Ferreira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e com o adiamento por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) da partida entre Fluminense e Flamengo, pela 11ª rodada do Brasileirão.

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Em decisão que foge aos preceitos historicamente adotados pelas comissões disciplinares, nosso treinador foi punido com rigor desproporcional, em uma sessão que considerou, entre outras imprecisões, uma leitura labial sem qualquer respaldo pericial e trouxe à tona episódios pretéritos pelos quais o profissional já havia sido penalizado.

Causa ainda maior estranheza a resposta negativa dada neste sábado (11) pelo STJD ao pedido de efeito suspensivo protocolado pelo clube ainda na quinta-feira (9). Afinal, em inúmeros casos semelhantes, o mesmo tribunal atendeu a essa solicitação, como forma de garantir o amplo direito à defesa; com o treinador do Palmeiras, contudo, observa-se tratamento desigual, destoando dos princípios da isonomia.

Decisões arbitrárias comprometem a credibilidade das competições. É fundamental que todos os agentes envolvidos atuem com equilíbrio, sem eleger um único profissional como bode expiatório – não é razoável que apenas um seja penalizado por um problema coletivo. Desse modo, o clube espera que, na segunda instância, o caso em questão seja analisado com coerência.

Por fim, manifestamos também o nosso descontentamento com a decisão da CBF de acatar o pedido do Flamengo para a remarcação do jogo contra o Fluminense, de hoje (11) para amanhã (12).

Não nos cabe entrar no mérito do pleito; é necessário questionar, contudo, por que somente um clube tem a sua solicitação atendida, enquanto outras equipes vêm tendo pedidos similares sistematicamente rejeitados pela entidade.

Em um calendário reconhecidamente desafiador, todos os clubes enfrentam dificuldades logísticas – incluindo o Palmeiras – e, por isso, é essencial que haja imparcialidade e transparência em decisões que podem impactar o campeonato."

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CBF adia clássico entre Fluminense x Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu na noite da última quinta-feira (9) ao pedido do Flamengo e adiou o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O jogo, antes marcado para sábado (11) às 18h30, agora será disputado no domingo (12), às 18h.

O pedido partiu do Rubro-Negro após atraso na logística de retorno da delegação do Peru, onde venceu o Cusco pela Libertadores. A solicitação foi intermediada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Globo" e confirmada pelo Lance!.

O Flamengo retornou ao Brasil após a vitória por 2 a 0 sobre o Cusco FC, na estreia na Libertadores. A viagem incluiu saída de Cusco, conexão em Arequipa e voo ao Rio de Janeiro, que sofreu atraso por ajuste na malha aérea. A delegação, que inicialmente chegaria nesta tarde, desembarcou apenas na noite de quinta-feira (9), após um dia inteiro de deslocamento.

Horas após a decisão ser oficializada, o Fluminense se manifestou corroborando com o adiamento da partida. Conforme o comunicado emitido pelo Tricolor, o clube foi consultado e concordou com a mudança, considerando benéfico o adiamento por conta do maior tempo de preparação para a partida.

Canobbio e Samuel Lino disputam bola durante Flamengo x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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