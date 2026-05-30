Palmeiras x Chapecoense: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

As equipes se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (de Brasília)

São Paulo (SP)
Dia 30/05/2026
13:57
Palmeiras e Chapecoense se enfrentam neste domingo (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraPalmeiras e Chapecoense se enfrentam neste domingo (Foto: Arte Lance!)
Palmeiras e Chapecoense se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (Streaming). Clique aqui para assistir ao duelo.

Abel Ferreira não poderá contar com os sete jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo, além do lateral-direito Giay, que participará do período de treinamentos da seleção argentina. Com isso, o Palmeiras terá mais de uma equipe de desfalques para o último compromisso antes da pausa para o Mundial.

Ficha do jogo

PAL
PAL
CHA
CHA
BRASILEIRÃO
18ª - Rodada
Data e Hora
domingo, 31 de maio, às 16h (de Brasília)
Local
Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Árbitro
Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes
Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
Var
Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)
Onde assistir

Além dos jogadores convocados, a comissão técnica também não contará com o goleiro Carlos Miguel e o meio-campista Andreas Pereira, ambos suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras soma 38 pontos, sete a mais que o vice-líder Flamengo. Independentemente do resultado na última rodada antes da pausa para o Mundial, a equipe comandada por Abel seguirá na liderança da competição.

Jogadores convocados do Palmeiras

  1. Argentina: Giay* e Flaco López
  2. Colômbia: Jhon Arias
  3. Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa
  4. Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez

*Giay vai participar dos treinamentos da Argentina, apesar de não estar na lista de 26 convocados.

Confira onde assistir e prováveis escalações da partida entre Palmeiras e Chapecoense

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Marcelo Lomba; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Allan e Luighi.

CHAPECOENSE (Técnico: Rafael Lacerda)
Rafael Santos, Marcos Vinícius, João Paulo, Vinícius e Walter Clar; João Vítor, Camilo e Giovanni Augusto; Rubens, Neto Pessoa e Garcez.

Marcelo Lomba será titular do Palmeiras na partida contra a Chapecoense; veja detalhes de onde assistir ao confronto (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

