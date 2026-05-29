Torcedores do Palmeiras se revoltam com fala de dirigente do Cerro Porteño
Equipes vão se enfrentar nas oitavas de final
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O sorteio da fase eliminatória da Libertadores garantiu o confronto entre Palmeiras e Cerro Porteño pelas oitavas de final. As duas equipes já se enfrentaram em duas oportunidades nesta edição do torneio, pois faziam parte do Grupo F, que terminou com a equipe paraguaia na primeira colocação.
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Após a definição do duelo, o vice-presidente do Cerro lembrou da vitória com gol de Vegetti contra a equipe de Abel Ferreira e chamou o clube brasileiro de filho. A declaração gerou grande repercussão nas redes sociais.
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— Bem-vindo, nosso filho. Qual o problema? Ganhamos e empatamos (na fase de grupos). Depois, esse triunfo (no Allianz) nos fez muito bem — disse Luís Ortega.
Confira alguns comentários de torcedores:
legal legal, bom que isso chega no vestiario, aí eles tomam logo 7x0 na ida e a gente escala o time reserva na volta— stevan (@stevan77_) May 29, 2026
Ai voce vai ver o historico kkkkkkkkkkkkkkkk— Wlád Ramos ⓟ (@Wlad_Ramos) May 29, 2026
Mas entendemos, aqui no Brasil tem torcida que chama a gente de fregues sem saber do historico.
Nos encontramos em breve.
Filho? Ganharam uma vez e já tão chamando de filho?— Brasileirão Tático (@futbrtatico) May 29, 2026
Vai tomar uma traulitada
Parabéns @Palmeiras pela classificação para as quartas. O futebol não perdoa esse tipo de comentário desses boca aberta.— Torcedor Realista (@xfszzz) May 29, 2026
Parabéns @Palmeiras pela classificação para as quartas. O futebol não perdoa esse tipo de comentário desses boca aberta.— Torcedor Realista (@xfszzz) May 29, 2026
Palmeiras reencontra Cerro Porteño nas oitavas da Libertadores e evita rivais; veja caminho
O Palmeiras vai encarar o Cerro Porteño, do Paraguai, nas oitavas de final da Copa Libertadores. A definição do confronto aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, em sorteio realizado na sede da Conmebol, entidade responsável pela organização da competição.
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A equipe comandada por Abel Ferreira volta a reencontrar o Cerro nesta edição do torneio. Na fase de grupos, as equipes empataram em 1 a 1 no Paraguai. Já no Allianz Parque, o Verdão foi derrotado por 1 a 0, com gol de Vegetti.
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Classificado em segundo lugar do Grupo F, com 11 pontos, dois a menos que o adversário das oitavas, o Palmeiras fará o primeiro jogo em casa. A partida decisiva pela vaga nas quartas de final será disputada no Estádio General Pablo Rojas.
— Tenho certeza absoluta de que vai ser tanta preocupação para nós quanto para as equipes que jogam contra o Palmeiras. O Palmeiras é fortíssimo jogando fora de casa. Seja qual for o adversário, não vamos mudar nossa forma de jogar — afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva após a classificação.
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