Paulinho blinda mental em recuperação física e mira retorno ao Palmeiras

Paulinho está na fase final de transição para voltar a atuar pelo Palmeiras. Afastado dos gramados por pouco menos de um ano, o atacante enfrentou dificuldades ao longo do processo de recuperação, tanto físicas quanto psicológicas. Durante seis meses, permaneceu sem realizar atividades de impacto e contou com o apoio da família e de amigos para superar as adversidades.

continua após a publicidade

+ Corinthians pode perder até 10 mandos após briga generalizada em clássico com o Palmeiras; atletas são denunciados

Contratado em dezembro de 2024, Paulinho chegou à Academia de Futebol como uma das principais peças da reformulação promovida pela direção alviverde. Mesmo com minutos limitados e apenas uma partida como titular, foi peça importante na campanha da equipe no Mundial de Clubes da Fifa, no qual marcou dois gols — incluindo o da classificação às quartas de final diante do Botafogo, já nos acréscimos.

Agora em processo de recondicionamento físico, o atacante já realiza atividades com o restante do elenco e visa o retorno aos gramados. Existe a expectativa, de acordo com fontes ouvidas pelo Lance!, de que ele seja relacionado para a partida contra o Jacuipense, pela Copa do Brasil. O duelo acontece no dia 23 de abril, no Allianz Parque.

continua após a publicidade

➡️Copa do Brasil 2026: Palmeiras conhece adversário na quinta fase

O trabalho, considerado de "formiguinha" pelo camisa 10, contou com o auxílio de familiares e amigos próximos para aliviar as angústias e preservar a saúde mental, considerada tão importante quanto a parte física pelos profissionais responsáveis por sua recuperação.

— Mentalmente, é um trabalho de formiguinha. Ninguém sabe, mas nos primeiros seis meses eu não podia fazer nada de impacto com relação à corrida, treinamento com carga alta. Então foi um período muito difícil pra mim mentalmente, porque eu chegava no clube, não podia fazer muita coisa, né... Só estar ali fazendo fisioterapia, e a cabeça acaba que dá uma degringolada. Eu particularmente preciso sempre do meu desafogo, que é estar com a minha família, com meus amigos, que é curtir aquilo que eu gosto de curtir mesmo — explicou o jogador, que completou:

continua após a publicidade

— Sempre me dediquei ao máximo nesse período de todos esses meses pra estar o melhor possível. A galera do staff sabe o quanto eu me dediquei, mas é claro que a gente não pode deixar de fazer o bem pra nossa parte mental, e é isso que eu sempre fui estar fazendo — finalizou.

Paulinho durante treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Negociação por Paulinho envolveu troca de atletas

Para fechar a contratação de Paulinho, o Palmeiras desembolsou 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação da época), além da cessão dos direitos econômicos de dois atletas: Gabriel Menino, atualmente no Santos, e Patrick, da equipe sub-20.

Conhecido por sua versatilidade no setor ofensivo e força física, Paulinho era um antigo alvo da diretoria do Palmeiras, que já tentava viabilizar sua contratação desde o início da gestão de Leila Pereira. Após negociações frustradas, o clube conseguiu concluir a contratação no último dia de dezembro, quando o jogador foi anunciado oficialmente nas redes sociais.

— Eu estava ansiosa para apresentar o Paulinho, que é um atleta que a gente já buscava há tempo. Quando fui eleita na primeira gestão, nós tentamos. E eu, como sou uma mulher que não desiste nunca, continuamos tentando, e ele está aqui, esse grande atleta - afirmou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante coletiva de apresentação do reforço.

Ao todo, o atacante soma 16 partidas oficiais, sendo apenas uma como titular — no clássico diante do São Paulo —, com três gols marcados e duas assistências. Seu contrato com o Palmeiras é válido até dezembro de 2029.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🤑Aposte na vitória do Palmeiras na Libertadores

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.