O Palmeiras iniciou nesta sexta-feira a preparação para o duelo contra a Chapecoense, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o último antes da pausa para a Copa do Mundo. Os sete jogadores convocados, além de Giay, que integrará as atividades da seleção argentina mesmo sem estar na lista final de 26 nomes, foram liberados para se apresentar às suas respectivas seleções.

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Os demais titulares na goleada por 4 a 1 sobre o Junior Barranquilla realizaram processo de recuperação física na parte interna da Academia de Futebol. Enquanto isso, o restante do elenco, reforçado por alguns jogadores das categorias de base, participou de trabalhos técnicos com dinâmicas específicas de saída de bola, marcação e construção de jogadas em espaço reduzido, sob o comando de Abel Ferreira.

A principal novidade na atividade desta manhã foi o zagueiro Benedetti, que iniciou o processo de transição física após sofrer uma entorse no tornozelo direito. A Cria da Academia, porém, segue como dúvida para a partida de domingo. Já Bruno Fuchs treinou em tempo integral, sem restrições, e deve formar a dupla de zaga ao lado de Murilo.

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Com a ausência de Carlos Miguel, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, Marcelo Lomba será o titular do Palmeiras contra a Chapecoense.

— Concentração total nesse jogo, não pensamos em mais nada. Desde que garantimos a nossa classificação na Libertadores, o foco total é na Chapecoense. É um jogo muito importante, são três pontos valiosos para terminarmos bem a liderança e com confiança também. Depois haverá uma parada longa, poderemos nos preparar novamente, praticamente uma pré-temporada. Na minha cabeça e na de todos os jogadores, o jogo da Chapecoense é o nosso único foco. Vamos buscar os três pontos para sair com uma boa vantagem nessa parada — explicou Lomba.

Marcelo Lomba, goleiro do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Além de Carlos Miguel, Andreas Pereira e Giay também cumprirão suspensão automática no domingo. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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