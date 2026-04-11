O pedido do Palmeiras ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para o efeito suspensivo da punição de oito partidas imposta a Abel Ferreira foi negado. Com a decisão do tribunal, o comandante português cumprirá seu terceiro jogo de ausência e não estará no banco de reservas para o Dérbi contra o Corinthians.

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Palmeiras enfrenta o Corinthians pela 11ª rodada do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Entenda a punição de Abel Ferreira

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou uma punição de oito jogos de suspensão no técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, em julgamento que aconteceu na última quinta-feira (9), em razão de duas expulsões diferentes do treinador.

O treinador português recebeu seis jogos de gancho pelo cartão vermelho que recebeu no clássico contra o São Paulo, no dia 21 de março, pela oitava rodada do Brasileirão, e outras duas partidas de suspensão em razão da expulsão contra o Fluminense, no dia 25 de fevereiro, pela quarta rodada. Vale lembrar que Abel Ferreira já cumpriu dois jogos dessa suspensão nos jogos seguintes às expulsões, de forma automática.

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Abel foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê gancho de um a seis jogos para quem adota "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva".

O treinador do Palmeiras recebeu cartão vermelho contra o time carioca por falar de forma acintosa com a arbitragem responsável pelo jogo, segundo súmula de Felipe Fernandes de Lima. No clássico, foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco, que relatou ter sido chamado de "cagão". Na sequência da expulsão, chutou uma das bolas de reposição à beira do campo.

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