Escalação do Palmeiras: Abel tem 'time' de desfalques e retorno de Fuchs

O Palmeiras encara a Chapecoense, neste domingo, no último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo. Para o confronto, Abel Ferreira terá, ao menos, onze desfalques. A novidade, por sua vez, será o retorno de Bruno Fuchs.

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O zagueiro treinou sem restrições nos últimos dias e deve formar a dupla de zaga ao lado de Murilo, já que o capitão Gustavo Gómez está à disposição da seleção paraguaia. Marcelo Lomba será o goleiro titular na ausência de Carlos Miguel, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Pela lateral direita, Khellven deve iniciar a partida, enquanto o jovem Arthur completa o sistema defensivo pelo lado esquerdo.

— Concentração total nesse jogo, não pensamos em mais nada. Desde que garantimos a nossa classificação na Libertadores, o foco total é na Chapecoense. É um jogo muito importante, são três pontos valiosos para terminarmos bem a liderança e com confiança também. Depois haverá uma parada longa, poderemos nos preparar novamente, praticamente uma pré-temporada. Na minha cabeça e na de todos os jogadores, o jogo da Chapecoense é o nosso único foco — afirmou Lomba.

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O restante da escalação do Palmeiras terá apenas Marlon Freitas e Allan entre os jogadores considerados titulares pela comissão técnica. Com isso, nomes como Lucas Evangelista, Luis Pacheco e Luighi devem ganhar maior minutagem.

O Palmeiras soma 38 pontos em 17 rodadas do Campeonato Brasileiro e entrará na pausa para a Copa do Mundo na liderança do torneio, independentemente do resultado contra a Chapecoense. A equipe, atualmente, tem sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Flamengo.

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Marcelo Lomba entra na vaga de Carlos Miguel na escalação titular do Palmeiras contra a Chapecoense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Provável escalação do Palmeiras

Marcelo Lomba; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs e Arthur; Luis Pacheco, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Allan e Luighi.

Desfalques

Suspensos: Carlos Miguel, Giay e Andreas Pereira. Convocados: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa (Paraguai); Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai); Flaco López (Argentina); e Jhon Arias (Colômbia).

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