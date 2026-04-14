Palmeiras vê denúncias contra Corinthians como justas e aponta erro de arbitragem à CBF

O clássico entre Corinthians e Palmeiras continua repercutindo nos bastidores. O clube, de acordo com apuração do Lance!, vê como justas as denúncias contra atletas rivais no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após confusão generalizada nos túneis de acesso aos vestiários na Neo Química Arena, e contestou uma decisão central da equipe de arbitragem no clássico, que terminou sem gols no último domingo (12).

continua após a publicidade

+ Paulinho blinda mental em recuperação física e mira retorno ao Palmeiras

Durante reunião semanal com a Comissão de Arbitragem, realizada às segundas-feiras, o Palmeiras contestou algumas marcações no Derby. A principal delas foi a não marcação de penalidade de Gabriel Paulista no atacante Ramón Sosa.

Responsável pelo VAR no clássico, Daniel Nobre Bins não recomendou a revisão do lance ao árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

Na mesma partida, o Corinthians teve dois atletas expulsos, um em cada etapa, em lances revisados pelo VAR. Primeiro, André recebeu cartão vermelho por gesto obsceno proferido a atletas do Palmeiras. Já Matheuzinho foi excluído da partida após desferir um soco em Flaco López.

continua após a publicidade

Mesmo com dois jogadores a mais, o Palmeiras não conseguiu ir às redes na partida, marcada por confusão generalizada após o apito final.

Corinthians x Palmeiras foi marcado por polêmicas (Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

Veja abaixo o detalhamento das denúncias

André: expulso após gesto obsceno

Artigo: 258 (conduta contrária à disciplina ou ética desportiva)

Pena: suspensão de uma a seis partidas

Matheuzinho: expulso por agredir adversário

Artigo: 254-A (agressão física)

Pena: suspensão de quatro a 12 partidas

Breno Bidon: envolvido em atitude hostil na zona mista após o jogo

Artigo: 250 (ato desleal ou hostil)

Pena: suspensão de uma a três partidas

Hugo Souza: críticas à arbitragem em entrevista, caracterizando ofensa

Artigo: 243-F (ofensa à honra da arbitragem)

Pena: multa de R$ 100 a R$ 100 mil e suspensão de uma a seis partidas

Luiz Fernando do Santos: participação em confusão após a partida

Artigo: 257 (envolvimento em rixa ou tumulto)

Pena: suspensão de duas a dez partidas

continua após a publicidade

Corinthians: citado por desordem no estádio, atraso no jogo, ato discriminatório e tumulto

Artigos: 213 (desordem na praça de desporto), 243-G (injúria racial) e 257 (rixa ou tumulto)

Pena: multa de R$ 100 a R$ 100 mil e perda de mando de uma a dez partidas

Palmeiras: envolvimento em tumulto após o jogo

Artigo: 257 (participação em rixa ou tumulto)

Pena: multa de R$ 20 mil (caso não haja identificação) e suspensão de duas a dez partidas aos envolvidos

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🤑Aposte na vitória do Palmeiras na Libertadores

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.