Palmeiras domina ranking dos estrangeiros mais valiosos do Brasileirão Flamengo também é destaque no ranking

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O Brasileirão reúne alguns dos estrangeiros mais valiosos do futebol sul-americano, com jogadores que chegaram ao país em diferentes momentos da carreira e passaram a ocupar posições importantes em clubes que disputam títulos nacionais e continentais. A lista dos dez atletas de maior valor de mercado revela a força de Palmeiras e Flamengo, além de mostrar como idade, desempenho recente, potencial de venda e histórico internacional influenciam as avaliações.

No topo do ranking está Flaco López, do Palmeiras, avaliado em 25 milhões de euros. O argentino é o único estrangeiro do futebol brasileiro a alcançar essa faixa de mercado no levantamento e representa uma combinação valorizada entre os clubes: idade competitiva, produção ofensiva e possibilidade de negociação futura.

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A presença de atletas mais experientes também chama atenção. Giorgian de Arrascaeta, referência técnica do Flamengo, aparece entre os três primeiros, enquanto Memphis Depay, do Corinthians, fica fora do top 10 mesmo com uma trajetória internacional mais extensa.

Caso Thiago Almada, atualmente no Atlético de Madri, seja contratado pelo Flamengo, o meia argentino entraria imediatamente na segunda posição do ranking. Avaliado em 20 milhões de euros, ficaria à frente de todos os estrangeiros do futebol brasileiro, com exceção de Flaco López.

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1. Flaco López — 25 milhões de euros (Palmeiras)

O primeiro lugar pertence a Flacol López, atacante argentino do Palmeiras, avaliado em 25 milhões de euros. Aos 25 anos, o jogador acabou de ser vice-campeão mundial com a Argentina e reúne características que elevam seu valor: ainda tem margem de evolução, atua em uma posição valorizada no mercado e mantém potencial para uma futura transferência internacional.

A importância de López também cresceu dentro do elenco do Palmeiras. O atacante se tornou uma das principais referências ofensivas da equipe e aparece como um ativo esportivo e financeiro relevante para o clube.

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2. Maurício — 15 milhões de euros (Palmeiras)

O Palmeiras volta a aparecer na lista com Maurício. O jogador, que disputou a última Copa do Mundo pelo Paraguai, está avaliado em 15 milhões de euros.

A presença de dois jogadores entre os primeiros colocados reforça o peso do elenco alviverde. Maurício está dez milhões de euros abaixo de Flaco López.

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3. Arrascaeta — 14 milhões de euros (Flamengo)

Ídolo e principal referência técnica do Flamengo, Giorgian de Arrascaeta aparece em terceiro lugar, com valor estimado em 14 milhões de euros. O uruguaio segue entre os estrangeiros mais valiosos do país mesmo em uma fase mais experiente da carreira.

Arrascaeta em Estudiantes x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O valor de Arrascaeta também reflete sua regularidade e o impacto acumulado no futebol brasileiro. O meia se consolidou como um dos principais jogadores do Brasileirão nos últimos anos e mantém importância decisiva na criação de jogadas e na produção ofensiva do Flamengo.

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4. Rodrigo Garro — 12 milhões de euros (Corinthians)

O argentino Rodrigo Garro ocupa a quarta posição, avaliado em 12 milhões de euros. O meia se tornou uma das principais peças do Corinthians e ganhou protagonismo pela capacidade de organizar o jogo, criar oportunidades e participar diretamente das ações ofensivas.

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A idade e o potencial de crescimento ajudam a sustentar sua avaliação. Entre os jogadores do top 10, Garro representa um dos ativos com maior possibilidade de valorização em uma eventual negociação futura.

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5. Joaquín Piquerez — 12 milhões de euros (Palmeiras)

Com o mesmo valor de Rodrigo Garro, Joaquín Piquerez aparece na quinta posição. O lateral uruguaio é avaliado em 12 milhões de euros e reforça a presença do Palmeiras entre os clubes com maior concentração de estrangeiros valorizados.

Além da consistência defensiva, Piquerez se destaca pela participação ofensiva e pela capacidade de atuar em diferentes momentos do jogo. A regularidade no clube também contribuiu para que permanecesse entre os principais nomes da posição no futebol brasileiro.

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6. Ramos Mingo — 12 milhões de euros (Bahia)

O argentino Ramos Mingo, do Bahia, completa o grupo de atletas avaliados em 12 milhões de euros. O defensor ocupa a sexta posição e representa a força do projeto esportivo do clube na disputa por jogadores jovens e com potencial de valorização.

A presença de Ramos Mingo no ranking mostra como o Bahia passou a competir por atletas que também despertam interesse no mercado internacional. A idade e a perspectiva de evolução ajudam a explicar sua avaliação.

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7. Sinisterra — 11 milhões de euros (Atlético-MG)

O colombiano Sinisterra, do Atlético-MG, aparece em sétimo lugar, com valor de mercado estimado em 11 milhões de euros. O atacante acrescenta velocidade, capacidade de desequilíbrio e experiência internacional ao elenco mineiro.

A avaliação o coloca entre os estrangeiros mais valiosos do Brasileirão e evidencia o peso de jogadores que chegam ao país após passagens por ligas de maior visibilidade.

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8. Andrés Gómez — 11 milhões de euros (Vasco)

Também avaliado em 11 milhões de euros, Andrés Gómez, do Vasco, ocupa a oitava posição. O atacante colombiano se destaca pela idade e pelo potencial de crescimento, fatores que costumam ter influência direta na formação do valor de mercado.

Andrés Gómez - Vasco (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

O jogador representa um ativo importante para o Vasco, tanto pelo impacto esperado dentro de campo - fez um golaço no empate contra o Mirassol, no último final de semana -, quanto pela possibilidade de valorização em futuras janelas de transferências.

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9. Álvaro Montoro — 10 milhões de euros (Botafogo)

O argentino Álvaro Montoro, do Botafogo, aparece em nono lugar, avaliado em 10 milhões de euros. O meia integra a nova geração de jogadores sul-americanos que chegam ao futebol brasileiro com margem para desenvolvimento e potencial de venda.

A idade favorece sua posição no ranking. Mesmo sem uma trajetória tão longa quanto a de atletas mais experientes, Montoro tem valor sustentado pela projeção de evolução e pelo interesse que pode despertar no mercado.

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10. Agustín Giay — 10 milhões de euros (Palmeiras)

Fechando o top 10 está Agustín Giay, lateral argentino do Palmeiras, também avaliado em 10 milhões de euros. O jogador amplia para quatro o número de representantes alviverdes entre os dez estrangeiros mais valiosos do campeonato.

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A presença de Giay, Piquerez, Maurício e Flaco López evidencia a concentração de ativos estrangeiros valorizados no elenco do Palmeiras.

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Memphis Depay

Mesmo fora do top 10, Memphis Depay mantém uma posição relevante entre os estrangeiros mais valiosos do Brasileirão. Avaliado em sete milhões de euros, o atacante do Corinthians negocia a renovação de seu vínculo com o clube paulista.

A posição está diretamente relacionada ao fator idade. Maior artilheiro da história da Holanda, Memphis tem menos potencial de valorização e de revenda do que jogadores mais jovens, mesmo carregando um currículo internacional mais extenso.

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Thiago Almada

Caso Thiago Almada, do Atlético de Madri, fosse contratado pelo Flamengo, o argentino entraria diretamente na segunda posição entre os estrangeiros mais valiosos do Brasileirão.

Avaliado em 20 milhões de euros, Almada ficaria atrás apenas de Flaco López, do Palmeiras, estimado em 25 milhões. O meia ultrapassaria Maurício, avaliado em 15 milhões, e também Arrascaeta, atual principal referência estrangeira do Flamengo, que aparece com 14 milhões de euros.

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A entrada de Almada mudaria a configuração do ranking e colocaria o Flamengo entre os clubes com os ativos estrangeiros mais valiosos do país. O argentino também se tornaria o jogador de maior valor do elenco rubro-negro.