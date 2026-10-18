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Palmeiras supera dificuldades em jogo de líder e joga pressão para o Flamengo

Alviverde abre dois gols de vantagem após dez minutos mágicos, resiste à expulsão de Andreas e assume a liderança provisória do Brasileirão

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
18/10/2026 06:40
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O Palmeiras demonstrou futebol de líder na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico. Nem a expulsão de Andreas Pereira, nos minutos finais do primeiro tempo, abalou o elenco alviverde na Arena da Baixada. Foram dez minutos mágicos, seguidos de outros 80 de controle e resiliência para deixar Curitiba na liderança provisória do Brasileirão.

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Foram necessários nove minutos diante do terceiro colocado do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras abrir dois gols de vantagem. Primeiro, Mauricio aproveitou uma bola enfiada para chutar rasteiro e vencer o goleiro do Furacão. Na sequência, Piquerez acertou uma bela cobrança de falta para ampliar o placar, em um estádio que pulsava com a força vinda das arquibancadas.

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O restante da primeira etapa foi marcado pelo equilíbrio de uma equipe que pouco sofreu com as investidas rivais e mostrou força defensiva, mesmo sem dois titulares do setor. O capitão Gustavo Gómez e o lateral-direito Giay cumpriram suspensão. Bruno Fuchs e Khellven, no entanto, mantiveram o nível em uma partida desafiadora para o Palmeiras, que vinha de vitória sobre outro adversário do G-4 da competição.

– Felizmente nossos jogadores conseguiram ter coragem para em um ambiente espetacular, porque este estádio dá isso para quem gosta de viver com adrenalina à flor da pele. Entramos bem, dinâmicos e conseguimos enganar as marcações do nosso adversário por uma dinâmica coletiva para deixar jogadores livres por dentro e por fora, e fizemos rapidamente dois gols – explicou Abel Ferreira em coletiva.

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Força defensiva, baliza zero e eficiência

O Palmeiras tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro após 31 rodadas. São apenas 22 gols sofridos, média de 0,71 por partida, três a menos que o Flamengo, segundo colocado no quesito.

Novamente, o Palmeiras deixou um duelo como visitante sem sofrer gols, algo considerado prioritário por Abel Ferreira. Se a baliza zero não garante os três pontos ao fim dos 90 minutos, evita a derrota e aproxima a equipe da vitória – principalmente um time que já superou a marca de 100 gols na atual temporada.

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Se o sistema defensivo voltou a responder, o ofensivo também se destacou. As duas finalizações em direção ao gol do Athletico terminaram em gol, além de um chute de primeira de Flaco López, após bela jogada coletiva, que carimbou o travessão. As melhores chances foram do Verdão, com 11 ou 10 jogadores em campo.

– O Palmeiras de Abel é um time que se adapta com o que pede, a nossa identidade é isso, o que o jogo pediu a gente foi se adaptando. É com entrega, se dedicando do começo até o fim – detalhou Murilo, zagueiro e um dos líderes do elenco alviverde.

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Piquerez marca golaço de falta em confronto contra o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)
Piquerez marca golaço de falta em confronto entre Palmeiras e Athletico (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

Pressão para o Flamengo e confronto direto

O Palmeiras deixou Curitiba na liderança. O clube vai acordar, treinar na Academia de Futebol e permanecer na ponta até o Flamengo entrar em campo para enfrentar o Bahia, fora de casa. O dever de casa foi cumprido, com outras sete rodadas pela frente para uma equipe que depende apenas das próprias forças para conquistar o Brasileirão.

São agora 68 pontos, contra 66 do Rubro-Negro, com um confronto direto entre os clubes previsto para novembro, desta vez no Nubank Parque. O Palmeiras apresenta uma curva ascendente e vive seu melhor momento na temporada justamente no período de maior pressão e importância de 2026, com três títulos em disputa.

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– Porque estamos a ganhar, todos somos um em todos os momentos. Estou há seis anos no clube, não preciso dar recado. Para ganhar títulos, não precisa só do treinador, presidente, jogador. Precisa da alma do clube – apontou Abel.

Missão cumprida no Brasileirão e pressão transferida para o Flamengo. Segue o líder, ao menos até o começo da noite deste domingo (18).

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