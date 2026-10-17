Andreas Pereira é expulso e desfalca o Palmeiras no Brasileirão

Andreas Pereira foi expulso durante o primeiro tempo da partida entre Athletico e Palmeiras, na noite deste sábado (17), na Arena da Baixada. Com isso, desfalca a equipe no próximo compromisso pelo Brasileirão, contra o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri.

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Aos 42 minutos do primeiro tempo, o camisa 8 chutou uma segunda bola que estava em campo em direção à bola do jogo, em uma tentativa de atrapalhar o ataque rival. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli advertiu Andreas Pereira com cartão amarelo. Como o jogador já havia recebido outro anteriormente, acabou expulso de campo.

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Sem um de seus meio-campistas, o Alviverde precisará disputar todo o segundo tempo em Curitiba com um homem a menos. A equipe paulista assume a liderança provisória da competição caso mantenha a vantagem no placar diante do Athletico, uma vez que o Flamengo entra em campo apenas no domingo (18), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Apesar de desfalcar o Palmeiras no próximo jogo pelo Brasileirão, Andreas Pereira estará à disposição de Abel Ferreira para enfrentar o Fluminense na próxima quarta-feira (21), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Na partida de ida, o Alviverde venceu por 2 a 1, no Maracanã.

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Andreas Pereira recebeu cartão vermelho e desfalque o Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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Próximos jogos do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no dia 17 de outubro, quando recebe o Fluminense no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Já no dia 21, enfrenta o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, na Arena Barueri, uma vez que seu estádio estará indisponível na data.