Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Andreas Pereira é expulso e desfalca o Palmeiras no Brasileirão

Meia recebeu dois cartões amarelos ainda na primeira etapa do duelo contra o Athletico

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
17/10/2026 20:48
Favorite o Lance! no Google
Andreas Pereira marcou em Internacional x Palmeiras (Foto: WILLIAN ABI/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Andreas Pereira, meia do Palmeiras (Foto: WILLIAN ABI/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Andreas Pereira foi expulso durante o primeiro tempo da partida entre Athletico e Palmeiras, na noite deste sábado (17), na Arena da Baixada. Com isso, desfalca a equipe no próximo compromisso pelo Brasileirão, contra o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri.

+ Giay celebra evolução no Palmeiras após marca de 100 jogos: 'Cresci muito'

Aos 42 minutos do primeiro tempo, o camisa 8 chutou uma segunda bola que estava em campo em direção à bola do jogo, em uma tentativa de atrapalhar o ataque rival. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli advertiu Andreas Pereira com cartão amarelo. Como o jogador já havia recebido outro anteriormente, acabou expulso de campo.

continua após a publicidade

Sem um de seus meio-campistas, o Alviverde precisará disputar todo o segundo tempo em Curitiba com um homem a menos. A equipe paulista assume a liderança provisória da competição caso mantenha a vantagem no placar diante do Athletico, uma vez que o Flamengo entra em campo apenas no domingo (18), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Apesar de desfalcar o Palmeiras no próximo jogo pelo Brasileirão, Andreas Pereira estará à disposição de Abel Ferreira para enfrentar o Fluminense na próxima quarta-feira (21), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Na partida de ida, o Alviverde venceu por 2 a 1, no Maracanã.

continua após a publicidade
Andreas Pereira
Andreas Pereira recebeu cartão vermelho e desfalque o Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Próximos jogos do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no dia 17 de outubro, quando recebe o Fluminense no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Já no dia 21, enfrenta o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, na Arena Barueri, uma vez que seu estádio estará indisponível na data.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Piquerez marca golaço de falta em confronto contra o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

Palmeiras

Veja gols em Athletico x Palmeiras: Mauricio marca e Piquerez amplia com golaço

Há 32 minutos
Piquerez marca golaço de falta em confronto contra o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Golaço de Piquerez em Athletico x Palmeiras leva web abaixo

Há 43 minutos
Dois jogadores do Palmeiras comemoram o primeiro gol contra o Fluminense.

Palmeiras

Abel modifica escalação do Palmeiras para enfrentar o Athletico

Há 2 horas
Piquerez marca golaço de falta em confronto contra o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

Futebol Nacional

AO VIVO: Palmeiras visita Athletico-PR em Curitiba; acompanhe

Há 2 horas
André Jardine

Futebol Internacional

Com brilho de dupla ex-Palmeiras, time de André Jardine vence clássico nos Emirados

Há 2 horas
Estevão, jogador do Chelsea, com uniforme azul, segura a bola durante a partida.

Fora de Campo

Estêvão vira assunto após vitória do Chelsea na Premier League: 'Tem que pedir'

Há 7 horas
Mais LANCE!
Giay gria para celebrar gol do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Giay celebra evolução no Palmeiras após marca de 100 jogos: 'Cresci muito'

Esteban Ostojich será o árbitro de Palmeiras x Fluminense

Palmeiras x Fluminense: Conmebol define árbitro para semifinal da Libertadores

Vitor Roque, centroavante do Palmeiras

Vitor Roque segue em tratamento e ainda não vai a campo no Palmeiras; veja provável escalação

O Palmeiras recebe o Grêmio, na Arena Barueri, pelo Brasileirão

Palmeiras terá ingressos mais baratos para duelo contra o RB Bragantino em Barueri; confira

Dois jogadores do Fluminense em campo, com uniformes listrados verde e grená, expressão concentrada.

Martinelli, do Fluminense, vira assunto após lesão: 'Quase impossível'

Gabriel Barbosa comemora gol do Santos contra o São Paulo.

Gabigol lidera ranking de jogadores mais decisivos do país

Flaco Lopez celebra gol do triunfo do Palmeiras sobre o Fluminense na Libertadores

Análise tática do Guffo: a hierarquia brasileira nas semifinais da Libertadores

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no banco de reservas durante Palmeiras x Corinthians.

Abel lidera, e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreira

Samuel Lino gesticula no empate entre Flamengo e Estudiantes

Tironi no Lance! O Brasil a um passo de dominar completamente a América

Brasileirão Série A 2026 - Athletico PR x Palmeiras

Athletico x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Elenco do Palmeiras durante treinamento

Palmeiras vira a chave para o Brasileirão e atualiza quadro de Vitor Roque

Gustavo Gómez chuta a bola na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo

Palmeiras: Gómez amplia recorde na Libertadores em lista com Arrascaeta e Ceni

Vitor Roque na goleada do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras aguarda evolução de Vitor Roque para volta da Libertadores