Abel Ferreira deixou a Arena da Baixada satisfeito com a atuação do Palmeiras. Neste sábado (17), a equipe venceu o Athletico por 2 a 0 e assumiu, de forma provisória, a liderança do Campeonato Brasileiro, a sete rodadas do fim da competição.

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O Palmeiras construiu a vantagem ainda nos primeiros dez minutos de partida, com gols de Mauricio e Piquerez. No fim da primeira etapa, viu Andreas Pereira ser expulso em um lance bobo e passou a atuar em desvantagem numérica.

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A ausência do camisa 8 não afetou o rendimento da equipe, que pouco sofreu mesmo atuando na casa do adversário. O desempenho coletivo foi elogiado por Abel Ferreira em diversas ocasiões.

- Eu achei que o time rendeu como coletivo. Sabemos que nosso adversário é muito bem treinado, um sistema de três zagueiros, ofensivo. Sabíamos que entrariam fortes. Felizmente, nossos jogadores conseguiram ter coragem, num ambiente espetacular também. Esse estádio proporciona isso para quem gosta de vir viver com a adrenalina à flor da pele - detalhou o técnico Abel Ferreira.

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Vivo em três competições, Abel Ferreira afirmou precisar da "alma do clube" para terminar a temporada com a tríplice coroa. O treinador também aproveitou a ocasião para mobilizar a torcida, que considera essencial para o sucesso da equipe.

- Porque estamos a ganhar, todos somos um em todos os momentos. Estou há seis anos no clube, não preciso dar recado. Para ganhar títulos, não precisa só do treinador, do presidente ou do jogador. Precisa da alma do clube, e essa alma, às vezes, foge. Por quê? Não sei - completou.

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- Sempre estivemos defendendo o clube, nos bons e maus momentos. Mas ajuda muito apoiar a favor. Eu não mudei, sou o mesmo. Peço aos torcedores que apoiem essa equipe. Cobrem de mim e eu cobro deles. Vamos puxar pela equipe. Isso é ser palmeirense, puxar pelo bom e pelo mau momento - finalizou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

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Calendário do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (21), quando recebe o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. No fim de semana seguinte, enfrenta o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri, pelo Brasileirão.