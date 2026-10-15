Palmeiras põe pé na final da Libertadores e busca confirmação diante da torcida

O Palmeiras deu um passo importante rumo à final da Copa Libertadores. No Maracanã, diante de quase 70 mil torcedores, venceu o Fluminense por 2 a 1, com gols de Flaco López e Marlon Freitas. Com o resultado, a equipe alviverde leva a vantagem do empate para São Paulo para buscar uma vaga em mais uma decisão continental.

+ Palmeiras suporta pressão, vence o Fluminense e sai na frente por vaga na final da Libertadores

Mesmo abrindo mão da posse de bola, o Palmeiras manteve o controle da partida e criou oportunidades de perigo, enquanto o Fluminense tentava envolver o adversário com a troca de passes para pressioná-lo no campo defensivo.

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O Fluminense finalizou 11 vezes, contra sete do Palmeiras. Ainda assim, Fábio foi mais exigido do que Carlos Miguel. O time alviverde mostrou eficiência na criação de jogadas e levou perigo ao gol adversário com menos da metade dos passes trocados pelo rival.

A partida caminhava para terminar com um resultado perfeito, mas Wesley Natã descontou nos acréscimos e reduziu a vantagem alviverde na eliminatória. O gol aproxima o Fluminense da igualdade no placar agregado, enquanto a equipe paulista segue com a possibilidade de empatar no jogo de volta para avançar à final e continuar na busca pelo tetracampeonato.

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- É uma meia final, duas mãos (jogos de ida e volta da semifinal da Libertadores). Segurança e pragmatismo. Mais 90 minutos, bom resultado aqui para agora podermos finalizar em casa - afirmou Vitor Castanheira, auxiliar técnico de Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

➡️Veja os gols da semifinal entre Fluminense e Palmeiras

Para o jogo de volta, o Palmeiras terá uma condição inédita na fase eliminatória desta edição da Libertadores: decidir a vaga em casa. Por causa da campanha na fase de grupos, o time alviverde precisou enfrentar Cerro Porteño e LDU como visitante nos confrontos anteriores. Diante dos equatorianos, inclusive, a classificação veio apenas nas cobranças de pênaltis.

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Agora, além do resultado favorável, o Palmeiras contará com o apoio da torcida para confirmar a classificação. A expectativa é de casa cheia no Nubank Parque, que receberá a equipe pela última vez nesta edição da Libertadores.

- Quem veste a camisa do Palmeiras sabe que tem que ir ao limite em todos os jogos. Vamos fazer de cada jogo uma final. Aos nossos torcedores, que façam todos os jogos em casa como se fosse contra o Corinthians - pediu Abel Ferreira ao torcedor.

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Elenco do Palmeiras comemora gol contra o Fluminense, no Maracanã, durante jogo de ida da semifinal da Libertadores (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Além dos fatores favoráveis já citados, o Palmeiras não tem jogadores no departamento médico e contará com o retorno de Abel Ferreira. O treinador cumpriu suspensão após ser expulso em Quito e estará à beira do gramado no jogo de volta.

O cenário favorece o Palmeiras na busca por sua quarta final de Libertadores sob o comando de Abel Ferreira. Um empate basta para garantir a ida a Montevidéu no dia 28 de novembro. O clube segue vivo na disputa pelos três títulos restantes, sendo que agora apenas dois jogos o separam da Glória Eterna.