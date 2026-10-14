Veja os gols da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense na Libertadores
Equipes se enfrentaram no Maracanã
O Fluminense recebeu o Palmeiras nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores, e saiu derrotado por 2 a 1. O time de Marcão vinha de derrota no clássico contra o Flamengo, enquanto os comandados de Abel Ferreira chegaram embalados após goleada sobre o Corinthians.
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O primeiro gol da partida aconteceu aos 45 minutos da etapa inicial. Flaco López balançou as redes na primeira finalização do Palmeiras no confronto, colocando os visitantes em vantagem após um rápido e eficiente contra-ataque.
Na segunda etapa, faltando apenas cinco minutos para os acréscimos, Marlon Freitas acertou uma finalização de primeira após passe de Felipe Anderson e ampliou o placar para a equipe paulista. Nos últimos minutos de partida, Wesley Natã recebeu cruzamento de Guga e diminuiu para o Fluminense, que segue vivo para tentar a classificação no Nubank Parque.
Veja os gols da partida:
Como foi o jogo?
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