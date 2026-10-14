Diante de um Maracanã com mais de 69 mil pessoas, o Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (14), no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Sem Abel Ferreira, o time comandado por João Martins mostrou 'cabeça fria e coração quente' para suportar o domínio do time carioca e levar grande vantagem para São Paulo. Flaco López, no primeiro tempo, e Marlon Freitas, na etapa final, marcaram os gols do Alviverde. Nos acréscimos, Wesley Natã descontou.

O Tricolor e o Alviverde voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (21), no Nubank Parque, para definir quem segue com o sonho vivo de ganhar a Libertadores mais uma vez. Quem passar, faz a grande final com Flamengo ou Estudiantes (ARG).

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➡️Veja os gols da semifinal entre Fluminense e Palmeiras

Como foi o jogo entre Fluminense e Palmeiras

Embalado por um Maracanã enlouquecido, o Fluminense precisou de pouco mais de dois minutos para criar a primeira grande chance. Ganso achou Hulk com uma trivela genial; o camisa 7 escorou, e Canobbio mandou por cima. Arias, campeão pelo Tricolor, foi hostilizado desde o primeiro toque na bola. Depois de muito estudo entre as equipes, o Tricolor assustou de novo. Hulk dominou fora da área, ajeitou para a esquerda e finalizou com muito perigo, mas a bola passou rente à trave. Os primeiros 30 minutos da decisão foram do time da casa. O Alviverde sentiu o ambiente e pouco teve a redonda nos pés. Aos 40, Ganso fez mais uma boa jogada e serviu Hulk dentro da área. O atacante chutou forte, mas em cima de Carlos Miguel. Depois de um primeiro tempo todo do Fluminense, o futebol mostrou, mais uma vez, que é cruel. Na primeira descida do Palmeiras, Piquerez tabelou com Andreas e cruzou para Flaco López. O atacante argentino completou de carrinho e abriu o placar. Antes do fim do primeiro tempo, Barboza achou o então artilheiro da noite mais uma vez, que cortou para o meio e chutou para fora.

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Segundo tempo

O Alviverde começou a etapa final com mais confiança e por pouco não ampliou logo na volta do intervalo. Flaco rolou para Piquerez; o lateral chegou batendo, mas Fábio salvou. Com o tempo, o Fluminense voltou a ter o controle do jogo e quase chegou ao empate em cabeçada de Canobbio, após escanteio pela esquerda. Recuado, o Palmeiras apostou na transição e voltou a assustar em contra-ataque puxado por Arias e finalizado por Giay, que vive grande momento, mas errou o alvo. Empurrado pela torcida, o Fluminense teve a bola contra o Palmeiras, mas com pouca efetividade. Em mais uma jogada de alta velocidade, Felipe Anderson recebeu de Marlon Freitas, driblou Thiago Silva e finalizou, mas Fábio evitou o gol. Pouco tempo depois, o Alviverde voltou a ser letal. O goleiro tricolor voltou a salvar finalização de Flaco; a bola voltou para Felipe Anderson, que serviu Marlon Freitas de cabeça. O volante revelado pelo Fluminense deu belo chute e ampliou. O Tricolor não desistiu, e o baixinho Wesley Natã descontou de cabeça nos acréscimos após cruzamento de Guga.

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Flaco López comemora o gol marcado pelo Palmeiras sobre o Fluminense pela semifinal da Libertadores (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O Fluminense foi amplamente superior no primeiro tempo, mas o gol do Palmeiras mudou a atmosfera do Maracanã. A bela jogada entre Andreas, Piquerez e Flaco foi a mais importante da partida.

Deu aula 👍

Piquerez segurou os avanços do Fluminense pela direita, deu bela assistência para o gol de Flaco López e sai com o destaque positivo.

Ficou abaixo 📉

Hulk não conseguiu dar sequência à maioria das jogadas, caiu demais no chão e pouco levou perigo ao gol de Carlos Miguel.

Ei, juíz!

O experiente Facundo Tello não teve nenhum erro grave, mas foi conivente com a cera em alguns momentos do jogo.

✅ FICHA TÉCNICA FLUMINENSE X PALMEIRAS

🟢⚪🔴 FLUMINENSE X PALMEIRAS 🟢⚪

LIBERTADORES – SEMIFINAL – JOGO DE IDA

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

⚽ Gols: Flaco López (45'), Marlon Freitas (85')

🟨 Cartões amarelos: Barboza (PAL)

🟥 Cartões vermelhos:

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⚽ ESCALAÇÕES

🟢⚪🔴 FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli (Hércules), Nonato e Ganso (Lucho Acosta); Savarino (Wesley Natã), Canobbio (Serna) e Hulk (Castillo).

🟢⚪ PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira, suspenso)

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Maurício) e Piquerez; Arias (Felipe Anderson) e Flaco López (Sosa).

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🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)

🚩 Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG)