Palmeiras perde dois titulares para sequência no Brasileirão
Gustavo Gómez e Giay receberam cartões amarelos no clássico com o Corinthians
O Palmeiras terá dois desfalques para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gómez e Giay receberam cartões amarelos durante a goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians e, como estavam pendurados, cumprirão suspensão na partida contra o Athletico, marcada para 17 de outubro.
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Giay foi advertido pelo árbitro Anderson Daronco nos primeiros minutos da segunda etapa, pouco depois de marcar seu segundo gol no clássico. Já Gustavo Gómez recebeu cartão amarelo na metade do segundo tempo e foi substituído logo na sequência pelo técnico Abel Ferreira.
A tendência é que Khellven assuma a vaga na lateral direita, enquanto Bruno Fuchs aparece como favorito para ocupar a zaga caso a comissão técnica opte por manter o sistema com três defensores.
Giay e Gustavo Gómez, no entanto, estão liberados para enfrentar o Fluminense na Libertadores. A expectativa é de que iniciem como titulares no Rio de Janeiro.
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Palmeiras segue na caça ao Flamengo
O Palmeiras chegou aos 63 pontos, mas segue a um do líder Flamengo, que venceu o clássico contra o Fluminense por 1 a 0 nesta rodada. Agora, as duas equipes voltam as atenções para os jogos de ida das semifinais da Libertadores antes de retomarem a disputa do Campeonato Brasileiro.
Na próxima quarta-feira (14), o Palmeiras enfrenta o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Três dias depois, visita o Athletico, na Arena da Baixada, pela 31ª rodada do Brasileirão.
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