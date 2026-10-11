Principal destaque da goleada do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Corinthians, Giay marcou duas vezes no clássico, com um gol em cada etapa. O lateral celebrou a atuação alviverde, que mantém a perseguição ao Flamengo na briga pela liderança do Brasileirão.

+ Palmeiras goleia com gritos de 'olé' e amplia crise no Corinthians

- Feliz pela vitória. Foi um jogo bom para nós, foi um jogo bom, tivemos a posse, fizemos os gols que precisávamos fazer - comentou o lateral em entrevista.

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Giay afirmou que é hora de virar a chave, apesar da goleada sobre o maior rival, e concentrar as atenções no próximo compromisso do Palmeiras. No meio da semana, a equipe viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

Giay também agradeceu o apoio dos torcedores presentes no estádio. No início da segunda etapa, após o gol contra de Matheus Bidu, o quarto do Palmeiras na partida, gritos de "olé" ecoaram das arquibancadas, em celebração à goleada e em provocação ao rival.

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- Nós sabemos que falta pouco, temos cada jogo como uma final. Obviamente, é bonito e lindo ganhar um Derby, porque para a torcida e para nós é um jogo importante. Estamos focados, agora é Libertadores, precisamos fazer um bom jogo lá - completou.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 63 pontos, mas segue a um ponto do líder Flamengo. Os cariocas também venceram neste domingo (11), ao baterem o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã. As equipes ainda voltarão a se enfrentar nesta edição do Campeonato Brasileiro, desta vez no Nubank Parque.

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Giay comemora gol marcado no clássico entre Palmeiras e Corinthians, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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