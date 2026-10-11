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Palmeiras goleia com gritos de 'olé' e amplia crise no Corinthians

Alviverde marca quatro vezes, segue na caça ao Flamengo e amplia para oito jogos a sequência de derrotas do rival na competição

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
11/10/2026 19:21
Atualizado há 15 minutos
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Palmeiras goleia Corinthians com facilidade (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)
Palmeiras goleia Corinthians com facilidade (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Um verdadeiro amasso! O Palmeiras goleou o Corinthians por 4 a 1 na noite deste domingo (11), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro, e ampliou para oito jogos a sequência de derrotas consecutivas do rival. Barboza, Giay, duas vezes, e Matheus Bidu, contra, marcaram os gols da vitória alviverde. Gustavo Henrique descontou.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 63 pontos, mas segue na segunda colocação, a apenas um ponto do líder Flamengo. Já o Corinthians permanece com 32 pontos, mas ainda fora da zona de rebaixamento com o empate no GreNal.

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Como foi o jogo entre Palmeiras e Corinthians

1°T - Domínio alviverde e brilho gringo

Embalado pela torcida, que organizou uma bela festa na entrada das equipes em campo, o Palmeiras tomou conta das ações e precisou de apenas 16 minutos para vencer Hugo Souza, que já havia feito duas defesas importantes, e abrir o placar. Barboza subiu mais alto que a defesa rival e cabeceou no ângulo direito.

O Palmeiras manteve o ímpeto até os minutos finais e foi recompensado com o gol do lateral-direito Giay, já nos acréscimos. O placar de 2 a 0 não traduziu a superioridade alviverde em campo, mas evidenciou a diferença entre as equipes na tabela: enquanto o Verdão briga pelo título, o Corinthians luta contra o rebaixamento.

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Barboza comemora o primeiro gol do Palmeiras no clássico contra o Corinthians
Barboza comemora gol na goleada do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress

2°T Goleada, gritos de olé e Corinthians apático

Em apenas seis minutos, o Palmeiras transformou a vantagem em goleada. Primeiro, Giay marcou pela segunda vez no Derby. Na sequência, Matheus Bidu mandou a bola para a própria rede de forma bizarra, sem sofrer qualquer pressão dos jogadores alviverdes no lance.

A partir do quarto gol, o Nubank Parque virou palco de festa, com gritos de "olé" ecoando até o apito final. Ainda houve tempo para Paulinho voltar aos gramados e cobrar um pênalti. O camisa 10, no entanto, parou em Hugo Souza, um dos poucos destaques do Corinthians na partida.

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No último lance da partida, Gustavo Henrique subiu livre de marcação e cabeceou para marcar o gol de honra do Corinthians.

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O gol de Giay, nos acréscimos do primeiro tempo, praticamente definiu a vitória palmeirense, apesar de ainda haver toda a segunda etapa pela frente. Na volta do intervalo, o Verdão ampliou a vantagem e transformou o triunfo em goleada, para delírio de sua torcida.

Deu aula 🏅

Giay. O lateral vive seu melhor momento desde que chegou ao Palmeiras e foi coroado com dois gols no clássico, um em cada período.

Ficou abaixo 📉

Memphis Depay foi um dos destaques negativos de um Corinthians desorganizado e ineficiente. Pouco participativo, o atacante demonstrou displicência em alguns momentos e ainda recebeu cartão amarelo durante a partida.

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✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X CORINTHIANS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 30ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 11 de outubro de 2026, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
⚽ Gols: Barboza (16'/1°T), Giay (46'/1°T), Matheus Bidu (gc) (2'/2°T), Giay (6'/2°T) e Gustavo Henrique (45'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Jhon Arias e Giay (PAL); Raniele, Gabriel Paulista, Vitinho e Memphis Depay (COR)
🟥 Cartões vermelhos: -

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs) e Barboza; Giay, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez), Andreas Pereira, Jhon Arias e Piquerez; Flaco López (Mauricio) e Vitor Roque (Ramón Sosa).

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CORINTHIANS (Técnico: William Batista)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Dieguinho), André (André Ramalho), Carrillo (Allan) e Breno Bidon (Vitinho); Memphis Depay e Yuri Alberto (Pedro Raul).

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