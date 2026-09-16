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Abel Ferreira define escalação do Palmeiras para duelo com a LDU pela Libertadores

Alviverde joga pelo empate fora de casa para avançar à semifinal

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
16/09/2026 17:44
Atualizado há 2 minutos
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Flaco López beija escudo do Palmeiras após gol contra o Fortaleza no jogo de volta da Copa do Brasil
Flaco López, atacante do Palmeiras (Foto: Francisco Alves / Fotoarena / Folhapress)

O Palmeiras está escalado para enfrentar a LDU às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (16), no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU), pela volta das quartas de final da Libertadores. O Alviverde leva a vantagem de um gol construída na partida de ida e joga pelo empate para avançar à semifinal.

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Abel Ferreira optou por manter o sistema com três zagueiros, e Bruno Fuchs assume a vaga do suspenso Gustavo Gómez, ao lado de Barboza e Murilo. Piquerez está recuperado do trauma no tornozelo sofrido no clássico com o São Paulo e será o ala pela esquerda, enquanto Giay fecha o sistema defensivo pela direita.

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Andreas Pereira, Marlon Freitas e Lucas Evangelista formam o meio-campo, com Jhon Arias e Flaco López como a dupla mais avançada. Vitor Roque, titular nos últimos jogos, inicia a partida como opção no banco de reservas.

Ramón Sosa e Mauricio, que chegaram ao Equador como dúvidas, foram aprovados nos testes físicos recentes e estão relacionados. O Palmeiras enfrenta uma altitude de 2.850 metros em Quito, onde, na última temporada, foi derrotado por 3 a 0.

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Paulinho, que se recupera de uma lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita, e Jefté, submetido a cirurgia no joelho direito, completam a lista de desfalques, ao lado do zagueiro Gustavo Gómez.

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

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Banco de reservas: Marcelo Lomba, Felipe Anderson, Vitor Roque, Khellven, Mauricio, Ramón Sosa, Emiliano Martínez, Heittor, Luis Pacheco, Benedetti, Larson, Arthur e Larson.

Escalação da LDU

Valle; Mina, Adé e Segovia; Weignant, J. Rodríguez, González, Quiñonez e Rodríguez; Estrada e Corozo.

Onde assistir ao duelo entre LDU x Palmeiras

Competição: Libertadores;
📅 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU);
📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Paramount+;
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia);
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia);
🖥️ VAR: Jhon Ospina (Colômbia).

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