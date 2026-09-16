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Palmeiras sobrevive à altitude, vence nos pênaltis com brilho de Carlos Miguel e avança à semi da Libertadores

Alviverde encara o Fluminense na próxima fase; ida será no Maracanã, sem Abel Ferreira

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
16/09/2026 21:11
Atualizado há 1 minutos
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Palmeiras comemora gol contrea a LDU na Libertadores
Elenco do Palmeiras comemora gol (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

O Palmeiras eliminou a LDU nos pênaltis, com brilho de Carlos Miguel, e avançou à semifinal da Libertadores. No duelo disputado na altitude de Quito, o Alviverde foi derrotado por 3 a 2 no tempo regulamentar, mas voltou a eliminar o rival, desta vez nas penalidades. Marlon Freitas e Vitor Roque marcaram para os visitantes, enquanto Segovia e Estrada, duas vezes nos acréscimos, anotaram para os equatorianos.

Agora, o Palmeiras terá o Fluminense como adversário na próxima fase da competição. Abel Ferreira recebeu cartão vermelho após reclamar com a arbitragem no segundo tempo e cumprirá suspensão automática no primeiro confronto da semifinal, no Maracanã.

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Como foi o jogo entre LDU e Palmeiras

1°T - Um gol para cada lado, e LDU domina a posse de bola

Abel Ferreira optou por manter o sistema com três zagueiros mesmo na ausência de Gustavo Gómez, além de três volantes. Em uma confusão na área, Marlon Freitas aproveitou para bater para o fundo do gol e ampliar a vantagem alviverde na eliminatória. A partir daquele momento, a LDU controlou as ações, empurrou o rival para seu campo e levou poucos minutos para igualar com Segovia.

O restante da primeira etapa foi de domínio dos mandantes, enquanto o Palmeiras encontrava dificuldades para trocar passes. Em muitos momentos, a equipe tinha apenas dois jogadores à frente contra cinco adversários e acumulava erros de passe. Apesar da superioridade equatoriana, a LDU finalizou nove vezes, contra oito dos paulistas. Os dois goleiros fizeram uma defesa cada.

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Marlon Freitas abriu o placar para o Palmeiras, diante da LDU
Jhon Arias durante partida entre LDU e Palmeiras pela Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

2°T - Virada da LDU e penalidades

O Palmeiras voltou a liderar o placar após Andreas Pereira cruzar para a área e a bola atingir o braço de um defensor rival. Vitor Roque, que havia acabado de entrar, converteu a cobrança e marcou o segundo gol. A classificação parecia encaminhada, até os equatorianos marcarem duas vezes em três minutos, com Estrada, levando a decisão para os pênaltis.

Cobranças de pênalti

Palmeiras

  • Vitor Roque: ✅
  • Mauricio: ✅
  • Piquerez: ✅
  • Lucas Evangelista: 🚫
  • Felipe Anderson: ✅

LDU

  • Deyverson: ✅
    Lucas Rodríguez: 🚫
  • Estrada: ✅
  • Cornejo: ✅
  • Segovia: 🚫

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O gol de Estrada, aos 48 minutos do segundo tempo, deixou a eliminatória em aberto, com a vaga sendo definida nos pênaltis, após novo erro do sistema defensivo alviverde.

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Deu aula 🏅

Estrada marcou duas vezes e foi o destaque do jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A LDU, no entanto, acabou eliminada novamente pelo Palmeiras.

Ficou abaixo 📉

Barboza falhou no primeiro gol e foi um dos pontos negativos do Palmeiras na altitude de Quito. Apesar dos erros, o Alviverde chega à sua 13ª semifinal de Libertadores na história, líder entre os clubes brasileiros.

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✅ Ficha técnica

LDU 🆚 PALMEIRAS
Libertadores - quartas de final (volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU);
🥅 Gols: Marlon Freitas (9'/1°T), Segovia (15'/1°T), Vitor Roque (28'/2°T) Estrada (45'/2°T) e Estrada (481/2°T);
🟨 Cartões amarelos: Juanse Rodríguez e Estrada (LDU); Flaco López (PAL);
🟥 Cartões vermelhos: Abel Ferreira (PAL).

Escalações

LDU (Técnico: Gustavo Álvarez)
Valle; Mina (Deyverson), Adé e Segovia; Weignant, J. Rodríguez, González (Cornejo), Quiñonez e Rodríguez; Estrada e Corozo (Alvarado).

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PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira (Mauricio), Lucas Evangelista e Piquerez; Jhon Arias (Felipe Anderson) e Flaco López (Vitor Roque).

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Wilmar Roldán (Colômbia);
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia);
📺 VAR: Jhon Ospina (Colômbia).

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