Auxiliar de Abel fala sobre pênaltis após classificação do Palmeiras: 'Acabou a maldição'
Castanheira concedeu entrevista após classificação sobre a LDU
Vitor Castanheira foi responsável por conceder entrevista coletiva após a classificação do Palmeiras sobre a LDU à semifinal da Libertadores. O auxiliar substituiu Abel Ferreira, expulso durante o segundo tempo da partida desta quarta-feira (16), em Quito.
Herói do Palmeiras nos pênaltis, Carlos Miguel diz: ‘A gente trabalha para momentos como esse’
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Castanheira utilizou parte da coletiva para elogiar a ética de trabalho de Carlos Miguel, responsável direto pela vaga fora de casa. O goleiro alviverde defendeu duas cobranças de pênalti durante a disputa, sendo a última delas a responsável por encerrar a série.
- O que posso dizer em relação ao Carlos (Miguel) é que ele merece esse momento. Não só o atleta, mas o homem. Só há um caminho, e é o que ele fez. Trabalho, dedicação e foco. Foi recompensado pelo que faz ao longo desse tempo - afirmou o auxiliar.
Ao comentar a virada sofrida nos acréscimos, após estar duas vezes em vantagem na eliminatória, Castanheira justificou a queda de rendimento pelo desgaste físico do elenco no segundo tempo. Em Quito, o Alviverde jogou a 2.850 metros de altitude, depois de enfrentar o São Paulo, pelo Brasileirão, em clássico no último fim de semana.
- Foi desgaste, não foi relaxamento. Os torcedores deles já estavam desacreditados (na virada da LDU). No cruzamento, sobrou a bola e eles fizeram o gol. São circunstâncias do jogo. Nossa equipe continuou com o mesmo plano e, felizmente, hoje acabou a maldição dos pênaltis - disse antes de completar.
- É muito difícil jogar aqui. Os primeiros 20 ou 30 minutos aqui são muito difíceis, e provamos isso no ano passado (ao perder por 3 a 0). Essa equipe, em casa, aproveita o fator altitude. Nossa equipe cedeu pouco, sofreu três gols, mas cedeu muito pouco - explicou.
Classificado à semifinal da Libertadores, o Palmeiras agora enfrenta o Fluminense na próxima fase. O confronto de ida acontece no Maracanã, enquanto a decisão da vaga será definida com mando alviverde, no Nubank Parque. Abel Ferreira, suspenso, perderá o jogo de ida.
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Outras respostas da coletiva do Palmeiras
Nova semifinal de Libertadores
- Mais uma semifinal, é verdade… Há que enaltecer esse trabalho porque não é fácil. Em sete vezes, chegar seis à semifinal. Há que valorizar todo o trabalho que o clube tem feito nos últimos anos.
Possibilidade de matar o confronto
- Tivemos a possibilidade de matar o jogo, numa transição, fazer o 3 a 1. E a verdade é que, com duas bolas lá em cima, a LDU conseguiu ir para os pênaltis. Mas merecemos. Merecemos a vaga por tudo o que fizemos nos 90 minutos.
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