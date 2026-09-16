Auxiliar de Abel fala sobre pênaltis após classificação do Palmeiras: 'Acabou a maldição'

Vitor Castanheira foi responsável por conceder entrevista coletiva após a classificação do Palmeiras sobre a LDU à semifinal da Libertadores. O auxiliar substituiu Abel Ferreira, expulso durante o segundo tempo da partida desta quarta-feira (16), em Quito.

+ Palmeiras sobrevive à altitude, vence nos pênaltis com brilho de Carlos Miguel e avança à semi da Libertadores

Castanheira utilizou parte da coletiva para elogiar a ética de trabalho de Carlos Miguel, responsável direto pela vaga fora de casa. O goleiro alviverde defendeu duas cobranças de pênalti durante a disputa, sendo a última delas a responsável por encerrar a série.

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- O que posso dizer em relação ao Carlos (Miguel) é que ele merece esse momento. Não só o atleta, mas o homem. Só há um caminho, e é o que ele fez. Trabalho, dedicação e foco. Foi recompensado pelo que faz ao longo desse tempo - afirmou o auxiliar.

Ao comentar a virada sofrida nos acréscimos, após estar duas vezes em vantagem na eliminatória, Castanheira justificou a queda de rendimento pelo desgaste físico do elenco no segundo tempo. Em Quito, o Alviverde jogou a 2.850 metros de altitude, depois de enfrentar o São Paulo, pelo Brasileirão, em clássico no último fim de semana.

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- Foi desgaste, não foi relaxamento. Os torcedores deles já estavam desacreditados (na virada da LDU). No cruzamento, sobrou a bola e eles fizeram o gol. São circunstâncias do jogo. Nossa equipe continuou com o mesmo plano e, felizmente, hoje acabou a maldição dos pênaltis - disse antes de completar.

- É muito difícil jogar aqui. Os primeiros 20 ou 30 minutos aqui são muito difíceis, e provamos isso no ano passado (ao perder por 3 a 0). Essa equipe, em casa, aproveita o fator altitude. Nossa equipe cedeu pouco, sofreu três gols, mas cedeu muito pouco - explicou.

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Classificado à semifinal da Libertadores, o Palmeiras agora enfrenta o Fluminense na próxima fase. O confronto de ida acontece no Maracanã, enquanto a decisão da vaga será definida com mando alviverde, no Nubank Parque. Abel Ferreira, suspenso, perderá o jogo de ida.

Abel Ferreira recebeu cartão vermelho durante partida entre LDU e Palmeiras, pela Libertadores (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

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Outras respostas da coletiva do Palmeiras

Nova semifinal de Libertadores

- Mais uma semifinal, é verdade… Há que enaltecer esse trabalho porque não é fácil. Em sete vezes, chegar seis à semifinal. Há que valorizar todo o trabalho que o clube tem feito nos últimos anos.

Possibilidade de matar o confronto

- Tivemos a possibilidade de matar o jogo, numa transição, fazer o 3 a 1. E a verdade é que, com duas bolas lá em cima, a LDU conseguiu ir para os pênaltis. Mas merecemos. Merecemos a vaga por tudo o que fizemos nos 90 minutos.