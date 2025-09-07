Com apenas 15 anos de idade, Eduardo Conceição tem roubado a cena no Mundial Sub-17. Os quase dois anos de diferença para os demais adversários não têm intimidado a joia do Palmeiras, que garantiu vaga na semifinal do torneio. Mas quem é Eduardo Conceição?

Nascido em dezembro de 2009, Dudu, como é conhecido, coleciona convocações pelas seleções de base do Brasil e ganhou destaque após marcar três gols na goleada sobre o Atlético-GO pelo Brasileirão da categoria. Em um deles, que circulou nas redes sociais, o atacante dribla cinco adversários desde a intermediária ofensiva antes de finalizar com a perna esquerda.

O Palmeiras vê em Eduardo um grande ativo e aguarda o atacante completar 16 anos para assinar o primeiro contrato profissional, segundo apuração do Lance!. A tendência que o vínculo seja sacramentado na segunda semana de dezembro, assim que o jogador fizer aniversário.

O terceiro 'E' da geração de talentos da casa, que já tem Endrick e Estêvão, ambos no futebol internacional, Eduardo já despertou interesse de clubes europeus e é monitorado de perto.

— Nós (estafe) pensamos o processo do Eduardo Conceição a longo prazo, em etapas. A primeira delas é dar continuidade ao trabalho realizado para, depois, transitar para o primeiro time — opinou Adriano.

Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras, com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Sobre o Mundial Sub-17

Classificado à semifinal, o Palmeiras terá como adversário o Barcelona. Caso avance, deve encarar o Real Madrid ou Racing Club, que também duelam nesta segunda-feira. Ou seja, o time brasileiro entrará em campo já conhecendo seu possível adversário na final.

O Mundial de Sub-17 tem chamado a atenção, também, pelo nível dos participantes. Embora o Real Madrid seja um dos times mais preparados da competição, o Palmeiras tem a vantagem de ter batido a equipe na fase de grupos da competição. A final está marcada para o dia 10 de setembro, com horário ainda a ser definido pelas organizações do torneio.

O Mundial de Clubes Sub-17, realizado por meio da Comunidad de Madri, é uma competição anual de futebol de base desde 2005, nas cidades de Colmenar Viejo e Torrejón de Ardoz, na comunidade autônoma da capital espanhola. Reconhecida como uma das principais competições de base da Espanha e do mundo, a disputa reúne grandes clubes formadores de talentos. O Real Madrid lidera o número de títulos, com quatro conquistas, seguido pelo Corinthians, que possui três troféus.

Confira o caminho do Verdão no Mundial Sub-17

Primeira fase

01/09: Palmeiras (2) 2 x 1 (0) Real Bétis-ESP – El Pandero

Gols: Juan Gabriel e Juliano

02/09: Palmeiras (2) 5 x 0 (3) Córdoba-ESP – Maria Dolores Jiménez Guardeño

Gols: Ruan Yago, Wesley, Vinicius, Juan Gabriel e Juliano

04/09: Real Madrid-ESP 0 x 2 Palmeiras – Pozoblanco

Gols: Juan Francisco e Ruan Yago

Obs: após os jogos da primeira fase, os times realizam uma pequena disputa de pênaltis, com três batidas cada, para eventual desempate na classificação.

Quartas

06/09: Palmeiras 2 x 1 Sevilla-ESP – Ciudad de Lucena

Gols: Juan Gabriel e Vinicius