Eduardo Conceição assina primeiro contrato profissional com o Palmeiras; saiba a multa

O atacante Eduardo Conceição, uma das sensações do Palmeiras nesta Copinha, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube, nesta sexta-feira (9), na Academia de Futebol. O jovem de 16 anos firmou vínculo com o Verdão válido até dezembro de 2029.

Ao assegurar a permanência da jovem promessa, o clube fixou uma multa rescisória astronômica para clubes do exterior: 100 milhões de euros (cerca de R$ 625 milhões, na cotação atual).

Esta é uma semana especial para a jovem promessa alviverde, já que nesta quinta-feira (8), um dia antes da assinatura, o atacante foi o grande destaque da goleada por 9 a 0 sobre o Batalhão-TO, pela segunda rodada Copinha, com quatro belos gols e duas assistências.

- Grato demais por ter assinado o primeiro contrato profissional, ver que o Palmeiras está me valorizando, que estou dando resultado na base. Foi um momento especial, ainda mais com a presença da Leila, nossa presidente. Olho para trás e vejo apenas um moleque que tinha o sonho de ser jogador de futebol, cada esforço e treino estão valendo a pena, estou sendo recompensado - disse o jogador.

Eduardo Conceição no Palmeiras

Eduardo chegou ao Palmeiras em 2018, ainda no futsal. Nascido em dezembro de 2009, o jovem coleciona convocações pelas seleções de base do Brasil e ganhou destaque após marcar três gols na goleada sobre o Atlético-GO pelo Brasileirão da categoria. Em um deles, que circulou nas redes sociais, o atacante dribla cinco adversários desde a intermediária ofensiva antes de finalizar com a perna esquerda.

- Eu comecei na várzea, nas escolinhas. Desde pequeno acompanhava meu pai, que praticava futebol. Um dia, um treinador meu conseguiu uma peneira para mim no Palmeiras e, depois de quatro dias, passei por ela. Depois vim para uma avaliação dentro do clube e fui aprovado aos nove anos, jogando por aqui até hoje - revelou Eduardo.

No cargo de coordenador da base desde 2015, João Paulo Sampaio testemunhou o desenvolvimento de inúmeros atletas que alcançaram o mais alto nível do futebol. O diretor, que acompanhou a trajetória completa de Eduardo no Palmeiras, falou sobre os próximos passos do jogador.

- Tem que ter em mente que precisa matar um leão por dia. Como dizemos aqui, 'se a farinha é pouca, meu pirão primeiro'. Agora, passa a se tornar mais conhecido, a marcação vai dobrar, todo mundo vai sempre esperar uma nota 10, e ele vai ter que saber lidar com isso. Precisa entender que a resposta será sempre no campo, nunca é o que está fora dos gramados. Nós vamos oportunizá-lo, mas ele que precisa aproveitar - afirmou o coordenador.