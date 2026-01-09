Rivais reagem a desempenho de jovem do Palmeiras na Copinha: 'Tem que tirar'

A goleada de 9 a 0 do Palmeiras em cima do Batalhão na Copinha teve um destaque muito especial: o menino Eduardo Conceição, de apenas 16 anos. O jovem fez quatro gols e deu duas assistências, levando muitos torcedores rivais à loucura nas redes sociais.

O menino do Palmeiras é tratado como uma das grandes joias das próximas gerações do futebol brasileiro, e o desempenho no principal torneio de base do país ilustra isso. Inclusive, Eduardo deve assinar seu primeiro contrato profissional com o Verdão em breve.

Muitos torcedores do Palmeiras ficaram animados com a partida de Eduardo Conceição, mas o estrago foi tão grande que chegou em muitos rivais. O sucesso da base do Alviverde é visto como um grande exemplo para os outros clubes. Recentemente, o Verdão revelou nomes como Endrick, Estevão, Luis Guilherme e Gabriel Jesus. Veja os comentários abaixo:

Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras na Copinha (Foto: Guilherme Veiga)

Veja reação dos rivais com a atuação do jovem do Palmeiras

Como foi o jogo do Verdão

O Palmeiras entrou em campo na Copinha disposto a mostrar o motivo de ter uma das categorias de bases mais vitoriosas do Brasil nos últimos anos. Com apenas quatro minutos de jogo, Sorriso acertou o travessão, no lance seguinte, Eduardo Conceição finalizou rasteiro e obrigou o goleiro Moisés a trabalhar.

A partir dos 18 minutos, o Palmeiras começou a balançar as redes de forma efetiva na Copinha, com direito a golaço. O primeiro aconteceu após Sorriso limpar dois marcadores e finalizar rasteiro. A bola ainda desviou no meio do caminho antes de entrar.

Aos 20, Victor Gabriel recebeu passe nas costas da marcação e fuzilou as redes adversárias. O time do Palmeiras mostrava entrosamento e boas trocas de passe e criação de jogadas, sem um único talento individual, o coletivo mostrou que dava resultado. Aos 27, Eduardo Conceição marcou um golaço. O jogador recebeu em profundidade, deu um chapéu no marcador, pela direita, e finalizou entre as pernas do goleiro para brilhar para o Palmeiras na Copinha.

Assim que o jogo retornou, aos 35, Coutinho fez o quarto do Palmeiras na segunda rodada da Copinha, de cabeça, após cruzamento de Eduardo Conceição do lado esquerdo. Para dar números finais ao primeiro tempo, novamente ele: Eduardo Conceição. O camisa 10 foi às redes nos acréscimos, após receber lançamento, limpar a marcação e tocar na saída do goleiro: 5 a 0.

Enganou-se quem pensou que o time do Palmeiras fosse tirar o pé em razão da goleada no primeiro tempo da Copinha. Com algumas mudanças na volta do intervalo, a equipe seguia entrosada e com chegadas perigosas ao gol de Moisés. Aos 9, Eduardo Conceição mandou para fora, mas no lance seguinte, aos 12, Sorriso novamente foi às redes, após receber cruzamento pela direita.

Aos 17, o sétimo gol alviverde dos pés do camisa 10. Após jogada pela esquerda, Eduardo Conceição driblou a marcação antes de mandar para dentro do gol. O oitavo gol também saiu dos pés do garoto de 16 anos, aos 20 minutos. O jogador recebeu passe de Sorriso na medida e deu uma cavadinha para marcar mais um golaço.

A partir daí, Eduardo Conceição deu lugar a Hugo e, consequentemente, o time caiu de rendimento. O Palmeiras passou a "apenas" administrar a goleada, mas ainda deu tempo de Sorriso fazer o seu terceiro gol no final do jogo para comemorar a segunda vitória do Palmeiras na Copinha.

