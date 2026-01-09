Europeus se assustam com jovem do Palmeiras: 'Faça alguma coisa'

O desempenho de Eduardo Conceição, do Palmeiras, chamou atenção de todos que acompanharam a vitória do Alviverde na Copinha. Na Arena Barueri, o Verdão goleou o Batalhão por 9 a 0 e encaminhou sua classificação para a próxima fase do torneio.

continua após a publicidade

Com apenas 16 anos, "Dudu" foi o grande destaque do Palmeiras na segunda rodada da Copinha. O jovem marcou quatro gols e deu duas assistências. Não à toa o jogador é tratado como uma das grandes joias do futebol brasileiro.

➡️Torcedores do Palmeiras mandam recado a Abel Ferreira após jogo na Copinha

A repercussão da atuação do jogador do Palmeiras não se limitou ao Brasil, e muitos europeus que acompanham o futebol brasileiro comentaram sobre o desempenho do menino. A maioria deles ficou assustado com mais uma revelação do Alviverde, e alguns chegaram a pedir até que seus clubes contratassem o jogador. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Palmeiras fazem campanha por ex-Botafogo: 'Jogador absurdo'

Eduardo Conceição, cria do Palmeiras (Foto: Marco Miatelo/ Agif/Gazeta Press) Marco Miatelo/AGIF

Veja reação dos europeus com a atuação do cria do Palmeiras na Copinha

Tradução sobre o cria da Academia: Frieza insana na frente do gol. Deco (Dirigente do Barcelona) faça alguma coisa.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Tradução sobre Eduardo Conceição: O Palmeiras fez de novo. Endrick, Estêvão, Luís Guilherme etc, a cada temporada eles colocam uma nova joia nos faróis! A nova sensação do pedaço é Eduardo Conceição, que está viralizando por marcar 4 gols e dar 2 assistências em sua última partida pela Copinha!

Tradução sobre o Cria da Academia: A próxima joia brasileira está aqui. Meu Deus, apenas assista ele jogar. Usando a icônica camisa 10.

Tradução sobre o jovem do Palmeiras: Olha essa performance em um torneio sub-20, sendo que ele tem 16 anos. Mais um grande talento do Palmeiras!