Joia do Palmeiras agenciada por pai de Endrick tem ascensão meteórica e entra no radar europeu

O Palmeiras tem em Eduardo Conceição um novo canditado a joia das categorias de base do clube, acostumado nas últimas temporadas a revelar alguns dos principais jovens do futebol brasileiro. O atacante, de apenas 15 anos, participa de competições sub-17, onde acumula mais de 20 jogos na temporada.

Nascido em dezembro de 2009, Dudu, como é conhecido, coleciona convocações pelas seleções de base do Brasil e ganhou destaque após marcar três gols na goleada sobre o Atlético-GO pelo Brasileirão da categoria. Em um deles, que circulou nas redes sociais, o atacante dribla cinco adversários desde a intermediária ofensiva antes de finalizar com a perna esquerda.

O Palmeiras vê em Eduardo um grande ativo e aguarda o atacante completar 16 anos para assinar o primeiro contrato profissional, segundo apuração do Lance!. Ele é representado pela DSA, empresa de Douglas Sival, pai de Endrick, e de Adriano Ribeiro, agente Fifa.

- A gente (estafe) pensa o processo do Eduardo Conceição a longo prazo, em etapas. A primeira delas é dar continuidade ao trabalho realizado para, depois, transitar para o primeiro time. O sonho, não só dele, é jogar no Palmeiras - afirmou Adriano Ribeiro.

- Outro processo importante é a relação com a família, filtrar as expectativas criadas para não atrapalhar o tempo e o desenvolvimento do atleta. Onde a gente mais precisa trabalhar é com os familiares - completou.

A tendência é que Eduardo Conceição receba grande valorização salarial, assim como aconteceu com outros destaques, casos de Estêvão e Endrick, para que o clube fixe uma multa rescisória capaz de protegê-lo do assédio europeu. Hoje, clubes brasileiros podem estipular multa de até duas mil vezes o valor do salário do atleta no momento da assinatura.

Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras, com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Apesar de não poder se transferir para o exterior antes de completar 18 anos, o atacante já é monitorado por gigantes europeus, incluindo clubes da Espanha, e pode seguir os passos de Estêvão, hoje no Chelsea, com uma negociação antecipada.

Liderado pelo diretor João Paulo Sampaio, responsável pela base, o Palmeiras arrecadou mais de R$ 1 bilhão em algumas das principais vendas recentes, entre elas Endrick, Luis Guilherme e Estêvão, hoje no Chelsea.