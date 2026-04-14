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Palmeiras confirma Allianz Parque como palco do clássico contra o Santos

Palestrinas farão o segundo jogo no estádio neste ano

Giselly Correa Barata
Cuiabá (MT)
Dia 14/04/2026
17:18
Torcida do Palmeiras no Allianz apoiando as Palestrinas no Brasileirão Feminino. (Foto: Victor Froes/Palmeiras/by Canon)
imagem cameraTorcida do Palmeiras no Allianz apoiando as Palestrinas no Brasileirão Feminino. (Foto: Victor Froes/Palmeiras/by Canon)
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O Palmeiras confirmou o Allianz Parque como palco do clássico contra o Santos, marcado para o dia 27 de abril, às 20h, pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino. A partida será a segunda das Palestrinas no estádio em 2026, após ter goleado o Vitória.

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Antes do clássico no Allianz Parque, Palmeiras e Santos entram em campo pela sétima rodada em compromissos que antecedem o duelo. As Palestrinas visitam o Fluminense na terça-feira, 21 de abril, às 16h, no Estádio Luso-Brasileiro, em confronto direto na parte de cima da tabela. Já o Santos recebe o Atlético-MG na segunda-feira, 20 de abril, às 19h, na Vila Belmiro.

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Palmeiras e Santos no Brasileirão Feminino

Na tabela, o Palmeiras aparece na segunda colocação, com 13 pontos em seis jogos, campanha idêntica à do líder Corinthians, mas atrás nos critérios de desempate. A equipe soma quatro vitórias, um empate e uma derrota, com 16 gols marcados e sete sofridos, consolidando-se como uma das mais consistentes do início da competição.

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Já o Santos ocupa a oitava posição, com nove pontos. O time tem duas vitórias, três empates e uma derrota, além de nove gols marcados e sete sofridos, mantendo-se na zona de classificação, mas ainda buscando maior regularidade para subir na tabela.

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Palmeiras goleou o Vitória pelo Brasileirão Feminino no primeiro jogo no Allianz Parque no ano. (Foto: Victor Froes/Palmeiras/by Canon)
Palmeiras goleou o Vitória pelo Brasileirão Feminino no primeiro jogo no Allianz Parque em 2026. (Foto: Victor Froes/Palmeiras/by Canon)

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