O Palmeiras confirmou o Allianz Parque como palco do clássico contra o Santos, marcado para o dia 27 de abril, às 20h, pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino. A partida será a segunda das Palestrinas no estádio em 2026, após ter goleado o Vitória.

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Antes do clássico no Allianz Parque, Palmeiras e Santos entram em campo pela sétima rodada em compromissos que antecedem o duelo. As Palestrinas visitam o Fluminense na terça-feira, 21 de abril, às 16h, no Estádio Luso-Brasileiro, em confronto direto na parte de cima da tabela. Já o Santos recebe o Atlético-MG na segunda-feira, 20 de abril, às 19h, na Vila Belmiro.

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Palmeiras e Santos no Brasileirão Feminino

Na tabela, o Palmeiras aparece na segunda colocação, com 13 pontos em seis jogos, campanha idêntica à do líder Corinthians, mas atrás nos critérios de desempate. A equipe soma quatro vitórias, um empate e uma derrota, com 16 gols marcados e sete sofridos, consolidando-se como uma das mais consistentes do início da competição.

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Já o Santos ocupa a oitava posição, com nove pontos. O time tem duas vitórias, três empates e uma derrota, além de nove gols marcados e sete sofridos, mantendo-se na zona de classificação, mas ainda buscando maior regularidade para subir na tabela.

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