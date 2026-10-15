Palmeiras: Gómez amplia recorde na Libertadores em lista com Arrascaeta e Ceni
Zagueiro soma 60 vitórias com a camisa alviverde na competição
Gustavo Gómez chegou a 60 vitórias na Libertadores com a camisa do Palmeiras após a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal. O zagueiro é o jogador com mais triunfos por um mesmo clube na história da competição, com quatro a mais do que o segundo colocado.
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Na segunda posição aparece Weverton, ex-companheiro de Gómez no Palmeiras. O goleiro soma 56 vitórias na competição, marca que não poderá ampliar pelo clube alviverde, já que agora defende o Grêmio. Rogério Ceni, com 51 triunfos pelo São Paulo, completa o top 3.
O Palmeiras também conta com Raphael Veiga entre os dez primeiros da lista. Na nona posição, o meia soma 42 vitórias com a camisa alviverde. Atualmente emprestado ao América, do México, ele poderá ampliar a marca caso retorne ao clube na próxima temporada.
Arrascaeta, do Flamengo, soma 46 vitórias e ocupa a quinta posição, enquanto Fábio, com 44, aparece em sexto lugar. Ambos completam a lista de representantes de clubes brasileiros entre os dez primeiros colocados.
O ranking também inclui Ever Almeida, pelo Olimpia; Clemente Rodríguez e Riquelme, pelo Boca Juniors; e Vladimir Soria, pelo Bolívar.
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Confira os 10 jogos com mais vitórias por um mesmo clube na história da Libertadores
1 - Gustavo Gómez (Palmeiras): 60 vitórias
2 - Weverton (Palmeiras): 56 vitórias
3 - Rogério Ceni (São Paulo): 51 vitórias
4 - Ever Almeida (Olimpia): 48 vitórias
5 - Arrascaeta (Flamengo): 46 vitórias
6 - Clemente Rodríguez (Boca Juniors): 44 vitórias
6 - Fábio (Cruzeiro): 44 vitórias
6 - Vladimir Soria (Bolívar): 44 vitórias
9 - Raphael Veiga (Palmeiras): 42 vitórias
9 - Riquelme (Boca Juniors): 42 vitórias
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