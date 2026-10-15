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Palmeiras aguarda evolução de Vitor Roque para volta da Libertadores

Camisa 9 foi desfalque no duelo dia contra o Fluminense devido a entorse no tornozelo

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
15/10/2026 11:15
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Vitor Roque na goleada do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Vitor Roque na goleada do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Vitor Roque foi desfalque por lesão na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Fluminense, na última quarta-feira (14), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. O camisa 9 sofreu uma entorse no tornozelo direito durante a goleada sobre o Corinthians, no fim de semana, e permaneceu em São Paulo para dar sequência ao tratamento nas instalações do clube.

+ Palmeiras põe pé na final da Libertadores e busca confirmação diante da torcida

Apesar de a lesão não ser considerada grave, segundo fontes consultadas pela reportagem do Lance!, Vitor Roque segue como dúvida para o jogo de volta da semifinal. O atacante também desfalcará o Palmeiras no compromisso diante do Athletico-PR, neste sábado (17), pelo Campeonato Brasileiro.

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- Em relação às ausências, menos uma opção que temos. Sobre a lesão, teremos que avaliar dia a dia. Não posso dar mais informações, não sou a pessoa competente para isso. Mas iremos ver dia a dia a evolução dele - explicou Vitor Castanheira, auxiliar técnico de Abel Ferreira, em entrevista coletiva após duelo pela Libertadores.

O atacante será submetido a testes nos próximos dias, sob a supervisão de integrantes do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). Antes de voltar a ser relacionado, porém, precisará iniciar o processo de transição física com os companheiros no gramado para reunir condições de atuar no confronto decisivo, no Nubank Parque.

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Caso o camisa 9 siga como ausência, a comissão técnica de Abel Ferreira possui algumas opções. A primeira delas, manter o time que derrotou o Fluminense no Maracanã, com três zagueiros e trio de meio-campistas, formado por Marlon Freitas, Evangelista e Andreas Pereira.

Outra opção seria a entrada de Ramón Sosa na vaga de um zagueiro ou meio-campista. Nesse cenário, Alexander Barboza e Lucas Evangelista aparecem como possíveis substitutos. Mauricio também surge como alternativa, apesar de atuar como meia-atacante.

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Vitor Roque comemora gol pelo Palmeiras contra a LDU
Vitor Roque comemora gol pelo Palmeiras contra a LDU (Foto: Cesar Grecco/Palmeiras)

Palmeiras esvazia DM e aguarda Vitor Roque

Além de Vitor Roque, que segue em tratamento de uma lesão no tornozelo sofrida no Derby, o Palmeiras tem apenas outro jogador afastado: Jefté. O lateral se recupera de uma cirurgia no joelho e também cumpre suspensão após ser flagrado em exame antidoping.

O jogador aguarda a definição da data do julgamento para conhecer a extensão da pena. Do ponto de vista físico, a previsão é de que esteja apto a voltar aos gramados apenas em 2027.

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