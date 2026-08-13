Palmeiras vê expulsão injusta de Andreas e acionará Conmebol Clube não detalhou quais medidas irá adotar no processo

O Palmeiras considera injusta a expulsão de Andreas Pereira no empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Internamente, o clube avalia que a arbitragem errou na interpretação da jogada, mas decidiu tratar o caso diretamente com a Conmebol, sem fazer, por enquanto, uma manifestação pública sobre o episódio. A informação foi apurada pela reportagem do Lance!.

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De acordo com fontes consultadas, no entanto, a avaliação é de que uma eventual reversão do cartão seja improvável, entre outros fatores, pela proximidade do jogo de volta contra o Cerro Porteño, marcado para a próxima quarta-feira (19).

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Aos 27 minutos do segundo tempo, Andreas Pereira recebeu cartão vermelho direto após se envolver em um embate com o adversário. Em campo, a arbitragem interpretou a disputa como uma agressão do camisa 8, que acabou expulso.

Ainda no gramado, Andreas Pereira reagiu à decisão do árbitro uruguaio Gustavo Tejera com incredulidade e repetiu: "Não fiz nada". Após a partida, Abel Ferreira também demonstrou insatisfação com a decisão e questionou a expulsão durante a entrevista coletiva da última quarta-feira (12).

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- Se o Andreas (Pereira) deu algum murro, teria que ser expulso, mas quando um jogador passa o jogo todo o agarrando e ele simplesmente tira a mão e leva o cartão vermelho, acho excessivo - afirmou Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

Andreas Pereira sendo expulso no duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Caso o Palmeiras não consiga reverter a punição, Lucas Evangelista aparece como favorito para ocupar a vaga do suspenso Andreas Pereira. Outra possibilidade é adiantar Emiliano Martínez, que atuou como zagueiro nos últimos compromissos, para o meio-campo.

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Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam na próxima quarta-feira, dia 19 de agosto, em Assunção, no Paraguai. Após o empate no jogo de ida, a equipe de Abel Ferreira precisa vencer fora de casa para avançar às quartas de final da Libertadores sem depender da disputa por pênaltis.

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