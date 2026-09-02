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Palmeiras se despede de Riquelme Fillipi, negociado com o Inter Miami

Jogador de 19 anos é Cria da Academia e vai jogar ao lado de Messi, na MLS; veja valores

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
02/09/2026 13:24
Atualizado há 2 minutos
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Riquelme Fillipi Palmeiras Copinha
Riquelme Fillipe em ação pelo Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras acertou, nesta quarta-feira (2), mais uma venda de Cria da Academia. Dessa vez, quem se despede do time paulista é o atacante Riquelme Fillipi, de 19 anos, negociado com o Inter Miami, da MLS, dos Estados Unidos.

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O contrato de Riquelme Fillipi será de quatro anos para uma transação de 60% dos direitos econômicos do jogador. O valor é de 6 milhões de dólares (R$ 31 milhões, na cotação atual), segundo apurou o Lance!.

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Nas redes sociais, o Palmeiras agradeceu e desejou boa sorte ao jogador: "No clube desde o Sub-15 e multicampeão nas categorias de base, Riquelme se despede do Verdão. Boa sorte em seu novo desafio. Pra sempre uma #CriaDaAcademia! 💚".

O jogador chegou ao clube paulista ainda no Sub-15 e está no elenco profissional de Abel Ferreira desde o ano passado, quando disputou dois jogos. Já em 2026, a joia alviverde entrou em campo em nove oportunidades, mesclando entre treinamentos com o time principale também disputa de jogos pela base. Ou seja, com o técnico português, foram 11 jogos, mas sem gols ou assistências.

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O ano de 2025 foi o auge do jogador pelo time Sub-20 do Palmeiras, com 23 gols e quatro assistências.

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Jogos de hoje: Riquelme Fillipi, do Palmeiras, em ação pela Copinha (Foto: Marco Miatelo/AGIF)
(Foto: Marco Miatelo/AGIF)
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