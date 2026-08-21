Interesse do City em Allan desafia plano de Leila no Palmeiras Cria da Academia aperece no radar europeu e possui multa rescisória de R$ 600 milhões para o exterior

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O interesse do Manchester City em Allan desafia o planejamento traçado pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para esta janela de transferências. Em diversas oportunidades, e de forma pública, a dirigente afirmou não ter interesse em negociar seus principais jogadores neste período.

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O cenário, no entanto, pode ser diferente, a depender da oferta apresentada pelo clube inglês e também do desejo do jogador, formado nas categorias de base do Palmeiras. A reportagem do Lance! apurou que, apesar da negativa pública, a diretoria palmeirense está disposta a avaliar uma proposta pelo jovem de 22 anos, caso os valores sejam considerados vantajosos para o clube.

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- Não posso deixar de ter um time forte porque o que pretendemos esse ano é continuar lutando pela conquista de títulos. E você não conquista títulos se desfazendo de seus principais jogadores. Então, nossa prioridade é sempre manter nosso elenco forte - Leila Pereira, em entrevista no início da janela de transferências.

Anteriormente, o Palmeiras recusou uma proposta de 25 milhões de euros fixos por Allan. Internamente, o clube avalia o jogador em cerca de 40 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões). Caso o Manchester City se aproxime desse valor, as tratativas podem evoluir. Vale ressaltar que, até o momento, nenhuma proposta oficial pelo meia-atacante foi apresentada. A janela de transferências do futebol inglês permanece aberta até 1º de setembro, ou seja, por mais 12 dias.

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A vontade do jogador também será um fator determinante nas negociações. Segundo apuração do Lance!, o estafe de Allan avalia a investida do clube inglês como uma "oportunidade ímpar", que pode não se repetir nas próximas janelas de transferências. Diferentemente do Aston Villa, outro clube interessado em sua contratação, o Manchester City é uma das principais potências do futebol mundial. Mesmo após a saída de Pep Guardiola, aparece como uma das principais protagonistas do futebol europeu e está classificada para a atual edição da Champions League.

Allan durante partida do Palmeiras no Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Leila Pereira e a meta orçamentária do Palmeiras para 2026

A decisão de Leila Pereira de priorizar o desempenho esportivo em detrimento do resultado financeiro deu resultado dentro de campo, com o Palmeiras conquistando o único título em disputa até o momento na temporada: o Campeonato Paulista. Fora dos gramados, no entanto, o clube apresentou déficit de R$ 124, milhões, impulsionado principalmente pela ausência de negociações de atletas.

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Orçamento previsto (Jan - Jun)

Receita: R$ 623,768 milhões;

R$ 623,768 milhões; Despesa: R$ R$ 643,744 milhões;

R$ R$ 643,744 milhões; Déficit: R$ 19 milhões (aproximado).

Orçamento real (Jan - Jun)

Receita: R$ 546,595 milhões;

R$ 546,595 milhões; Despesa: R$ 670,641 milhões;

R$ 670,641 milhões; Déficit: R$ 124,046 milhões.

O déficit não preocupa a presidente, que afirmou ser "uma mulher criativa" para lidar com os desafios financeiros previstos para 2026.

- Tenho que ter criatividade. Todo ano, eu passo por isso. Então, às vezes a base me ajuda em negociações. O meu desejo é não negociar nenhum jogador. Preciso manter o clube equilibrado financeiramente. Sou uma mulher criativa. Dou um jeito -

Allan tem multa rescisória fixada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões na cotação atual) para clubes do futebol europeu. Em caso de negociação, no entanto, o valor tende a ser consideravelmente inferior, como ocorreu nas saídas de Endrick e Estêvão.

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