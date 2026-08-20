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Chaveamento da Sul-Americana: veja confrontos definidos e adversários brasileiros

Veja os possíveis confrontos que será definidos nesta quinta-feira (20_

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 08:40
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Jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (20) (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Santos e outros brasileiros disputam decisão nesta quinta-feira na Sul-Americana (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A quinta-feira (20) promete ser cheia de confrontos decisivos na Sul-Americana para os clubes brasileiros que disputam o mata-mata da competição. Enquanto o Santos é o único brasileiro que joga fora de casa, contra o Macará, com a vantagem de uma vitória no jogo de ida, o Vasco precisará superar o Olimpia no Paraguai após empatar em 0 a 0 em São Januário. São Paulo e Atlético Mineiro são os times brasileiros com vagas garantidas na próxima fase até o momento. Veja o chaveamento da competição atualizado abaixo.

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Em partida mágica, Neymar é exaltado por torcedores europeus (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Em partida mágica, Neymar é exaltado por torcedores europeus (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O São Paulo venceu o Bolívar-BOL no jogo de volta por 3 a 1, e avançou com o placar agregado de 4 a 2. a equipe paulista avança para as quartas de final e vai enfrentar o Boca Juniors, que goleou o Deportivo Recoleta-PAR por 4 a 0 fora de casa e avançou com o placar agregado de 7 a 1.

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Já o Atlético Mineiro quase se complicou jogando em casa contra o Red Bull Bragantino, viu o clube paulistano abrir o placar, conseguiu o empate e, na reta final do jogo, Eduardo Sasha fez mais um para os adversários. O salvador foi do clube mineiro foi Cuello, que empatou o jogo nos acréscimos e impediu que a partida fosse para os pênaltis, garantindo a classificação do Galo. O chaveamento da Sul-Americana pode cruzar o caminho do clube com um brasileiro nas quartas. [Veja abaixo]

Até o momento, o Grêmio é o único time brasileiro eliminado no mata-mata da competição, caindo justamente contra o Bolívar, que foi eliminado na fase seguinte pelo São Paulo.

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Veja o chaveamento da Sul-Americana e possíveis adversários dos brasileiros na próxima fase

Chaveamento da Sul-Americana
Chaveamento da Sul-Americana após os confrontos desta quarta-feira (19). (Foto: Lance!)

Entre todos os confrontos, um pode ser brasileiro: é provável que o Atlético Mineiro enfrente o Santos nas quartas de final. Para isso, o clube paulista, que conta com a vantagem da vitória por 2 a 1 em casa, precisa garantir a vaga contra o Macará fora de casa. Do outro lado da chave, caso o Vasco supere o Olimpia, enfrentará o vencedor de Santa Fé-COL e River Plate. A primeira partida entre os possíveis adversários do Cruzmaltino terminou sem gols, e a volta será no Monumental, estádio do River, na próxima quarta-feira (26). O jogo foi atrasado por conta do terremoto na Colômbia.

Até o momento, o São Paulo é o único time brasileiro com adversário definido. Vale lembrar que os confrontos de ida das quartas de final da Sul-Americana serão disputados entre os dias 8 e 10 de setembro, enquanto os jogos de volta estão marcados para os dias 15 e 17 do mesmo mês.

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Jogadores do São Paulo comemorando
Jogadores do São Paulo comemoram gol contra o Bolívar na Sul-Americana. (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

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