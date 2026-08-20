TJMG acolhe recurso de Leila, do Palmeiras, e torna Dudu réu por injúria e difamação A decisão foi unânime entre os três desembargadores que participaram do julgamento, realizado na 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acolheu recurso apresentado pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e recebeu a queixa-crime contra Dudu, ex-jogador do clube e atualmente no Atlético-MG, pelos crimes de injúria e difamação. A decisão foi unânime entre os três desembargadores que participaram do julgamento.

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Entre as ações analisadas pelo Tribunal estão publicações feitas pelo atacante em suas redes sociais após sua saída do Palmeiras, ao fim da temporada 2024. Também foram consideradas as ofensas proferidas pelo jogador, além das declarações em que colocou em dúvida o processo que levou a mandatária à presidência do clube.

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Outra publicação que será analisada é a foto com os dizeres "VTNC", descrita por Dudu como uma abreviação de "vim trabalhar no Cruzeiro".

Anteriormente, a 8ª Vara Criminal de Belo Horizonte havia rejeitado a queixa-crime apresentada por Leila Pereira. A decisão foi revertida após o Tribunal entender que há elementos suficientes para o prosseguimento da ação.

A reportagem do Lance! entrou em contato com os representantes de Dudu antes da publicação do material, mas ainda não obteve retorno. Caso haja manifestação, a matéria será atualizada com o posicionamento do jogador.

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Leila vence Dudu na justiça

Ainda em maio, A Justiça de São Paulo condenou Dudu, ex-atacante do Palmeiras, a pagar R$ 50 mil de indenização por danos morais a Leila Pereira. A mandatária cobrava inicialmente R$ 500 mil do jogador, que terá que arcar com R$ 50 mil, equivalente a 10% do montante.

A decisão partiu do juiz Sérgio Serrano Nunes Filho, da 11ª Vara Cível da Justiça do Estado de São Paulo, que entendeu que o atacante Dudu praticou ofensas pessoais, diferentemente da defesa do atleta, que afirmou haver direito à liberdade de expressão.

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A decisão ainda não foi executada, e a presidente destinará o valor a uma instituição de caridade, ainda a ser definida.

Dudu apresenta queixa-crime contra Leila

Dudu apresentou, em junho de 2025, meses após deixar o Palmeiras, uma queixa-crime contra Leila Pereira por difamação e injúria. A ação tramitou na 13ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo.

À época, a defesa de Dudu afirmou à reportagem do Lance! que as declarações de Leila Pereira tinham o objetivo de abalar a reputação do atleta, que deixou o clube em meio a um conflito com a diretoria, além de tentar manchar a imagem pública do atacante.

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O atual jogador do Atlético-MG teve decisões desfavoráveis na primeira e na segunda instâncias que analisaram o caso.

Relembre a polêmica

A presidente do Palmeiras moveu uma ação contra o atacante, atualmente no Atlético-MG, após ofensas feitas pelo jogador nas redes sociais. O processo, iniciado ainda em janeiro de 2025, pedia R$ 500 mil por danos morais, segundo documento ao qual a reportagem teve acesso.

O episódio ocorreu no início do ano, e a dirigente entendeu que as declarações extrapolaram o campo esportivo. A medida judicial é mais um capítulo na relação conturbada entre Dudu e o Palmeiras, que já havia se desgastado durante o processo de saída do jogador no fim de 2024.

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Na ocasião, Leila Pereira disse que Dudu "saiu pela porta dos fundos", enquanto o jogador rebateu com uma foto em suas redes sociais com "o caminhão estava pesado e me mandaram sair pela porta dos fundos! Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC."

Mensagem de Dudu para Leila Pereira, presidente do Palmeiras, nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

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