Dê suas notas: Palmeiras vence Cerro fora de casa e se classifica na Libertadores
Clube brasileiro avançou fora de casa
O Palmeiras carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa Libertadores 2026 ao derrotar o Cerro Porteño por 1 a 0. O duelo de volta das oitavas de final foi disputado no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, e foi marcado por muita intensidade, erros de passe de ambos os lados e pouca criatividade no setor ofensivo.
➡️Ex-técnico do Botafogo é elogiado em estreia na La Liga
No primeiro tempo, o time da casa começou pressionando e assustou com um chute cruzado que passou perto da trave do goleiro Carlos Miguel, além de desperdiçar outra finalização perigosa de dentro da pequena área. Recuado, o Verdão apostava nos contra-ataques, mas conseguiu abrir o placar aos 40 minutos: após cobrança de escanteio, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez subiu mais alto que a defesa paraguaia e cabeceou para as redes.
Na etapa final, o Cerro Porteño adiantou suas linhas e partiu para a pressão, abusando de cruzamentos e finalizações de longa distância. Foi aí que brilhou a estrela de Carlos Miguel, que fez defesas seguras e garantiu a vantagem alviverde. Para conter a pressão, o técnico Abel Ferreira fechou o setor defensivo com as entradas de Bruno Fuchs e Luis Pacheco. Entre as exibições individuais, o meio-campista Lucas Evangelista, substituto do suspenso Andreas Pereira, teve uma atuação abaixo da média, com dificuldades para conectar o meio-campo ao ataque.
Com a vitória assegurada, o Palmeiras garantiu a classificação e agora aguarda o vencedor do duelo entre Mirassol e LDU Quito para conhecer seu adversário nas quartas de final.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Dê suas notas para o Palmeiras
➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Palmeiras
Abel vê futebol 'doente' e diz que Palmeiras está habituado a pressão após classificação na LibertadoresHá 52 minutos
Futebol Internacional
Dê suas notas: Palmeiras vence Cerro fora de casa e se classifica na LibertadoresHá 1 hora
Palmeiras
Palmeiras garante nova premiação na Libertadores após avançar às quartasHá 1 hora
Fora de Campo
Rizek questiona lance polêmico em Cerro x Palmeiras: 'Qual a diferença?'Há 1 hora
Palmeiras
Adversário do Palmeiras nas quartas da Libertadores será definido nesta quintaHá 1 hora
Palmeiras
Palmeiras sobrevive ao Cerro com brilho de Gómez e vai às quartas da LibertadoresHá 1 hora
Mais LANCE!