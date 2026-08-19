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Dê suas notas: Palmeiras vence Cerro fora de casa e se classifica na Libertadores

Clube brasileiro avançou fora de casa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 21:57
Atualizado há 1 minutos
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Cerro Porteño x Palmeiras pela Libertadores. (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

O Palmeiras carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa Libertadores 2026 ao derrotar o Cerro Porteño por 1 a 0. O duelo de volta das oitavas de final foi disputado no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, e foi marcado por muita intensidade, erros de passe de ambos os lados e pouca criatividade no setor ofensivo.

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Gustavo Gómez comemora seu gol no jogo do Palmeiras contra o Cerro pela Libertadores
Gustavo Gómez comemora seu gol no jogo do Palmeiras contra o Cerro pela Libertadores (Foto DANIEL DUARTE / AFP)

No primeiro tempo, o time da casa começou pressionando e assustou com um chute cruzado que passou perto da trave do goleiro Carlos Miguel, além de desperdiçar outra finalização perigosa de dentro da pequena área. Recuado, o Verdão apostava nos contra-ataques, mas conseguiu abrir o placar aos 40 minutos: após cobrança de escanteio, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez subiu mais alto que a defesa paraguaia e cabeceou para as redes.

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Na etapa final, o Cerro Porteño adiantou suas linhas e partiu para a pressão, abusando de cruzamentos e finalizações de longa distância. Foi aí que brilhou a estrela de Carlos Miguel, que fez defesas seguras e garantiu a vantagem alviverde. Para conter a pressão, o técnico Abel Ferreira fechou o setor defensivo com as entradas de Bruno Fuchs e Luis Pacheco. Entre as exibições individuais, o meio-campista Lucas Evangelista, substituto do suspenso Andreas Pereira, teve uma atuação abaixo da média, com dificuldades para conectar o meio-campo ao ataque.

Com a vitória assegurada, o Palmeiras garantiu a classificação e agora aguarda o vencedor do duelo entre Mirassol e LDU Quito para conhecer seu adversário nas quartas de final.

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