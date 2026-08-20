Bola entrou? Ex-árbitra bate martelo no lance de Flamengo x Cruzeiro Jogada aconteceu no segundo tempo

A ex-árbitra Ana Paula Oliveira analisou o lance em que Jorginho evita o gol de empate do Cruzeiro contra o Flamengo na partida de Libertadores realizada no Maracanã. O camisa 21 tirou a bola em cima da linha e deixou dúvidas em muitos torcedores se a bola teria entrado completamente ou apenas de maneira parcial.

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O lance aconteceu no início da segunda etapa e, sem ir ao VAR, o árbitro manteve a decisão de campo de não validar o gol. As imagens disponibilizadas não foram determinantes para que o juiz alterasse o seu julgamento inicial.

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Avaliação de Ana Paula Oliveira

De acordo com Ana Paula, o uruguaio Gustavo Tejera acertou em não validar o gol do Cruzeiro. Segundo ela, a bola precisa ultrapassar completamente a linha de meta e, caso não seja possível avaliar com o chão como principal referencial em lances como esses, as traves devem ser utilizadas. Além disso, destacou que o VAR agiu corretamente durante o processo de avaliação e disponibilização de recursos ao juiz de campo.

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— Eu só vou reforçar a decisão que foi tomada ontem e explico por quê. Para ser gol, a bola precisa ultrapassar completamente a linha de meta, postes e travessão. E uma informação para vocês: de acordo com a Regra 1 (O Campo), tanto a metragem, a medida de 12 cm — isso é importante — de largura, assim como postes e o travessão, devem e precisam ter a mesma medida. Por que isso? Para situações como a que aconteceu ontem. Porque, se eu não consigo detectar pelo solo, vou utilizar como referência os postes e o travessão para decidir se essa bola entrou ou não — iniciou Ana.

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— No campo de jogo ontem, a arbitragem entendeu que não, então o assistente não correu para o campo, não validou o gol do Cruzeiro. O VAR checa, inclusive libera uma imagem — a imagem provavelmente a melhor imagem que eles tinham à disposição —, mostrando que a circunferência da bola estava sobre a linha ou estava alinhada com os postes. Desta forma, essa bola não tinha entrado completamente. E, em situações como essa, quando o VAR não tem uma imagem que comprove o erro da equipe de campo, a equipe de campo prevalece em sua decisão. Foi exatamente o que aconteceu ontem — complementou a especialista.

Confira a explicação em vídeo:

Jorginho tirou a bola em cima da linha evitando o gol do Cruzeiro contra o Flamengo no Maracanã (Foto: Maga Jr/Ag. F8/Folhapress)

Como foi o jogo entre Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores?

O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time dirigido por Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, levou perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.

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Diante de um Cruzeiro apático, o Flamengo, embalado pela torcida que lotou o Maracanã, foi superior na vontade, no ritmo de jogo e na bola, e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior.

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Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.

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O Flamengo buscou a reação e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após outra assistência de Pedro como pivô. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.

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