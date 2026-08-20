Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Bola entrou? Ex-árbitra bate martelo no lance de Flamengo x Cruzeiro

Jogada aconteceu no segundo tempo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 13:36
Favorite o Lance! no Google
Jorginho, do Flamengo, tirando a bola em cima da linha
Jorginho evitou o gol do Cruzeiro contra o Flamengo na Libertadores (Foto: Reprodução)

A ex-árbitra Ana Paula Oliveira analisou o lance em que Jorginho evita o gol de empate do Cruzeiro contra o Flamengo na partida de Libertadores realizada no Maracanã. O camisa 21 tirou a bola em cima da linha e deixou dúvidas em muitos torcedores se a bola teria entrado completamente ou apenas de maneira parcial.

➡️Análise: o Flamengo que a Libertadores teme apareceu no Maracanã

O lance aconteceu no início da segunda etapa e, sem ir ao VAR, o árbitro manteve a decisão de campo de não validar o gol. As imagens disponibilizadas não foram determinantes para que o juiz alterasse o seu julgamento inicial.

continua após a publicidade

Avaliação de Ana Paula Oliveira

De acordo com Ana Paula, o uruguaio Gustavo Tejera acertou em não validar o gol do Cruzeiro. Segundo ela, a bola precisa ultrapassar completamente a linha de meta e, caso não seja possível avaliar com o chão como principal referencial em lances como esses, as traves devem ser utilizadas. Além disso, destacou que o VAR agiu corretamente durante o processo de avaliação e disponibilização de recursos ao juiz de campo.

➡️Léo Pereira diz que gramado do Maracanã prejudica o Flamengo: 'Muito ruim'

— Eu só vou reforçar a decisão que foi tomada ontem e explico por quê. Para ser gol, a bola precisa ultrapassar completamente a linha de meta, postes e travessão. E uma informação para vocês: de acordo com a Regra 1 (O Campo), tanto a metragem, a medida de 12 cm — isso é importante — de largura, assim como postes e o travessão, devem e precisam ter a mesma medida. Por que isso? Para situações como a que aconteceu ontem. Porque, se eu não consigo detectar pelo solo, vou utilizar como referência os postes e o travessão para decidir se essa bola entrou ou não — iniciou Ana.

continua após a publicidade

— No campo de jogo ontem, a arbitragem entendeu que não, então o assistente não correu para o campo, não validou o gol do Cruzeiro. O VAR checa, inclusive libera uma imagem — a imagem provavelmente a melhor imagem que eles tinham à disposição —, mostrando que a circunferência da bola estava sobre a linha ou estava alinhada com os postes. Desta forma, essa bola não tinha entrado completamente. E, em situações como essa, quando o VAR não tem uma imagem que comprove o erro da equipe de campo, a equipe de campo prevalece em sua decisão. Foi exatamente o que aconteceu ontem — complementou a especialista.

Confira a explicação em vídeo:

Jorginho apertando a mão de Rossi em Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores
Jorginho tirou a bola em cima da linha evitando o gol do Cruzeiro contra o Flamengo no Maracanã (Foto: Maga Jr/Ag. F8/Folhapress)

Como foi o jogo entre Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores?

O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time dirigido por Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, levou perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diante de um Cruzeiro apático, o Flamengo, embalado pela torcida que lotou o Maracanã, foi superior na vontade, no ritmo de jogo e na bola, e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior.

Segundo tempo: Cruzeiro reage, mas Lino sela a classificação do Flamengo

Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.

continua após a publicidade

➡️ Simule os jogos do seu time na Libertadores!

Flamengo buscou a reação e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após outra assistência de Pedro como pivô. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Cicinho analisou o duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução Band)

Fora de Campo

Cicinho crava placar de Corinthians x Rosario Central

Há 13 minutos
Fabrício Bruno, do Cruzeiro, conduzindo a bola no Maracanã contra o Flamengo

Fora de Campo

Fabrício Bruno e Pedrinho viralizam ao revelarem torcida na Libertadores

Há 49 minutos
Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sorrindo

Fora de Campo

Cena de Leila Pereira em jogo do Palmeiras anima torcedores do Vasco: 'Vem'

Há 1 hora
Emerson Royal, do Flamengo, dominando a bola em meio aos jogadores do Cruzeiro

Fora de Campo

Possível expulsão de Royal em Flamengo x Cruzeiro gera revolta: 'Injustificável'

Há 2 horas
Samuel Lino comemora gol marcado em Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores

Fora de Campo

Redenção de Lino em Flamengo x Cruzeiro repercute: 'Com crueldade'

Há 3 horas
Fabrício Bruno no Maracanã

Fora de Campo

Fala de Fabrício Bruno sobre vaias para Gerson viraliza: 'Traíra'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Jorginho em Grêmio x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Rivais do Flamengo reagem a lance polêmico de Jorginho contra Cruzeiro

Neymar x Cuiabano

Inteligência artificial prevê placares de Macará x Santos e Olimpia x Vasco

Leila Pereira durante partida do Palmeiras

Publicação de Leila após classificação do Palmeiras viraliza: 'Obrigação'

Jogo de ida terminou empatado em 0 a 0 (Foto: Ivan Tenicela/DiaEsportivo/Folhapress)

Corinthians x Rosario Central: IA aponta classificado na Libertadores

Artur Jorge em Flamengo x Cruzeiro

Torcida do Cruzeiro manda recado a Artur Jorge após queda para o Flamengo

O jogador Gustavo Gómez, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do C Cerro Porteño, durante partida válida pelas oitavas de final, volta, da Conmebol Libertadores, no Estádio La Nueva Olla.

Palmeiras alfineta Corinthians após classificação na Libertadores

Gerson em ação na classificação do Flamengo contra o Cruzeiro pela Libertadores

Flamengo provoca Gerson após classificação na Libertadores; veja

Gerson no duelo entre Flamengo e Cruzeiro

Torcedores do Flamengo mandam recado a Gerson, do Cruzeiro

Árbitro Gustavo Tejera (URU), apitando Flamengo e Cruzeiro na Libertadores

Polêmica em Flamengo x Cruzeiro divide opiniões: 'Abre margem'

Rossi se lamentando após gol tomado em Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores

Lance de Rossi em Flamengo x Cruzeiro revolta torcedores: 'Já deu'

Gerson e Pedro no duelo entre Flamengo e Cruzeiro

Gerson vira assunto em Flamengo x Cruzeiro: 'Foi esperto'

Arrascaeta abre o placar diante do Cruzeiro, no Maracanã

Arrascaeta quebra a web em Flamengo x Cruzeiro: 'Sacanagem'

Mosaico da torcida do Flamengo contra o Cruzeiro

Mosaico da torcida do Flamengo contra o Cruzeiro viraliza: 'Aprendeu'