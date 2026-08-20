Mauro Cezar analisa classificação do Palmeiras e questiona Leila Pereira Jornalista voltou a criticar futebol apresentado pela equipe de Abel Ferreira

O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, na última quarta-feira (19), no Paraguai, e assim se classificou para as quartas de final da Libertadores. Mesmo com o resultado favorável, o jornalista Mauro Cezar Pereira novamente criticou o futebol apresentado pela equipe do técnico Abel Ferreira na partida.

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Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, o comentarista também questionou a postura da presidente Leila Pereira. Em tom de deboche, a mandatária do alviverde voltou a falar: "Estão tranquilos agora", tradicional frase usada em classificações do clube diante de pressões externas.

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— Acho que a presidente do Palmeiras talvez saiba muito pouco de futebol. Com todo respeito. Falo isso porque, se ela achar que o torcedor do clube está satisfeito com o jogo horroroso de ontem, tem que ser alguém com o nível de exigência muito baixo. Foi mais uma atuação pífia. Venceram novamente em um gol de bola parada, porque o Palmeiras não constrói jogadas — iniciou o comentarista, antes de completar.

— É o maior desperdício de material humano do futebol sul-americano. De um elenco que a Leila montou. Acho que ela foi sem noção (ao comemorar). Só porque venceu, basta? Não jogaram nada. O torcedor mais atento viu a partida e pensou: "desse jeito não vai dar". Isso contra uma equipe modesta, que é a do Cerro Porteño. Se fosse palmeirense, não estaria satisfeito. Como comentarista, posso falar que foi mais uma atuação fraca, e se fosse um adversário mais difícil, talvez o Palmeiras não tivesse passado — concluiu.

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Como foi Cerro Porteño x Palmeiras

No primeiro tempo, o time da casa começou pressionando e assustou com um chute cruzado que passou perto da trave do goleiro Carlos Miguel, além de desperdiçar outra finalização perigosa de dentro da pequena área. Recuado, o Verdão apostava nos contra-ataques, mas conseguiu abrir o placar aos 40 minutos: após cobrança de escanteio, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez subiu mais alto que a defesa paraguaia e cabeceou para as redes.

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Na etapa final, o Cerro Porteño adiantou suas linhas e partiu para a pressão, abusando de cruzamentos e finalizações de longa distância. Foi aí que brilhou a estrela de Carlos Miguel, que fez defesas seguras e garantiu a vantagem alviverde. Para conter a pressão, o técnico Abel Ferreira fechou o setor defensivo com as entradas de Bruno Fuchs e Luis Pacheco. Entre as exibições individuais, o meio-campista Lucas Evangelista, substituto do suspenso Andreas Pereira, teve uma atuação abaixo da média, com dificuldades para conectar o meio-campo ao ataque.

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Com a vitória assegurada, o Palmeiras garantiu a classificação e agora aguarda o vencedor do duelo entre Mirassol e LDU Quito para conhecer seu adversário nas quartas de final.

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