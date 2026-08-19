Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Palmeiras sobrevive ao Cerro com brilho de Gómez e vai às quartas da Libertadores

Alviverde supera pressão rival em jogo de muita disputa física e poucas chances

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
19/08/2026 21:00
Atualizado há 46 minutos
Favorite o Lance! no Google
Gustavo Gómez comemora seu gol no jogo do Palmeiras contra o Cerro pela Libertadores
(Photo by DANIEL DUARTE / AFP)

O Palmeiras está nas quartas de final da Libertadores. Diante de um La Nueva Olla lotado, o Alviverde venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, com gol de Gustavo Gómez, e garantiu a classificação na noite desta quarta-feira (19), em Assunção (PAR). O duelo teve muita disputa física, poucas chances claras para ambos os lados e foi decidido na bola aérea.

A equipe de Abel Ferreira agora aguarda o vencedor do confronto entre LDU e Mirassol para conhecer o próximo adversário. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1 no interior de São Paulo. O Cerro Porteño, por sua vez, está eliminado da competição.

continua após a publicidade

Pouco futebol, mas o capitão salva

Primeiro tempo

O primeiro tempo passou longe de ser vistoso. Com muitos erros de passe e disputas concentradas no meio-campo, as equipes tiveram dificuldade para criar oportunidades. A primeira chegada de perigo foi do Cerro Porteño, em chute cruzado que passou ao lado da trave de Carlos Miguel. Com o apoio da torcida, o time paraguaio voltou a ameaçar, desta vez em finalização dentro da pequena área que saiu por cima do gol.

Acuado, o Palmeiras apostava nos contra-ataques e começou a ganhar terreno. Mesmo sem apresentar bom futebol e com dificuldades para criar, o Alviverde abriu o placar nos minutos finais da etapa. Após cobrança de escanteio, Gustavo Gómez subiu mais alto que a defesa paraguaia e cabeceou para marcar.

continua após a publicidade

Pressão do Cerro e Carlos Miguel

Segundo tempo

O Palmeiras voltou do intervalo com maior controle das ações, mantendo o ritmo dos minutos finais do primeiro tempo. Aos poucos, o Cerro Porteño passou a adiantar suas linhas e pressionou o Alviverde em alguns momentos.

Com o avanço do relógio, os mandantes abusaram dos cruzamentos e das finalizações de fora da área. Carlos Miguel, porém, mostrou a segurança que havia faltado nas últimas semanas e foi o destaque do Palmeiras na etapa final. Para conter a pressão rival, Abel Ferreira promoveu mudanças no meio-campo e na defesa, como Bruno Fuchs e Luis Pacheco. Apesar da breve pressão, o Alviverde soube administrar a vantagem e confirmou a classificação.

continua após a publicidade

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Aos 35 minutos, Arias cruzou próximo à linha de fundo em direção à entrada da área. Marlon Freitas finalizou, e a bola tocou na mão de Velázquez. O árbitro considerou o lance normal, e o VAR não recomendou a revisão.

Deu aula 🏅

É o capitão! Gustavo Gómez fez jus ao papel de líder do Palmeiras e foi decisivo na classificação da equipe. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro marcou de cabeça após cobrança de escanteio e colocou o Alviverde em vantagem na eliminatória.

continua após a publicidade
Gustavo Gómez em ação pelo Palmeiras
Gustavo Gómez durante partida entre Palmeiras e Cerro Porteño pela Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Ficou abaixo 📉

Lucas Evangelista destoou do restante da equipe do Palmeiras. Escolhido para substituir o suspenso Andreas Pereira, o meio-campista teve dificuldades para controlar as ações no setor e pouco conseguiu conectar o meio-campo ao ataque.

✅ Ficha técnica

CERRO PORTEÑO 0 x 1 PALMEIRAS
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR)
🥅 Gols: Gustavo Gómez (40'1°/T)
🟨 Cartões amarelos: Fabricio Domínguez (CER); Flaco López (PAL)
🟥 Cartões vermelhos: -

continua após a publicidade

🟨 Arbitragem

🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan P. Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Hector Palleta (ARG)

Escalações

CERRO PORTEÑO (Técnico: Ariel Holan)
Manuel Roffo; Ramírez (Klimowicz), Quintana, Velázquez, Cañete; Domínguez e Chaparro (Benítez); Domínguez, Gamarra (Iturbe), Morel e aliseda; Vegetti.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Allan (Giay), Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez) e Piquerez; Arias (Luis Pacheco), Vitor Roque (Mauricio) e Flaco López.

continua após a publicidade

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira

Palmeiras

Abel vê futebol 'doente' e diz que Palmeiras está habituado à pressão após classificação na Libertadores

Há 18 minutos
Palmi

Futebol Internacional

Dê suas notas: Palmeiras vence Cerro fora de casa e se classifica na Libertadores

Há 28 minutos
Arias durante o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño.

Palmeiras

Palmeiras aumenta premiação na Libertadores após avançar às quartas de final

Há 48 minutos
André Rizek questionou a falta de oportunidades ao Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Rizek questiona lance polêmico em Cerro x Palmeiras: 'Qual a diferença?'

Há 59 minutos
Time do Palmeiras perfilado para o confronto contra o Cerro Porteño pela Libertadores

Palmeiras

Adversário do Palmeiras nas quartas da Libertadores será definido nesta quinta

Há 1 hora
Gustavo Gómez em ação pelo Palmeiras

Fora de Campo

Gustavo Gómez vira assunto em Cerro Porteño x Palmeiras: 'Milagre'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Gustavo Gómez abre o placar para o Palmeiras diante do Cerro Porteño, fora de casa

Veja gol em Cerro Porteño x Palmeiras: Gustavo Gómez abre o placar

Andreas Pereira sendo expulso no duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño

Como assistir a Cerro Porteño x Palmeiras no Paramount+?

Flaco López beija escudo do Palmeiras após gol contra o Fortaleza no jogo de volta da Copa do Brasil

Cerro x Palmeiras: escalações confirmadas e onde assistir ao duelo pela Libertadores

Arias durante o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño.

Com recordes de investimentos, Palmeiras encara Cerro e mantém disparidade econômica

Cicinho analisou o duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução Band)

Cicinho é ousado ao palpitar placar de Cerro Porteño x Palmeiras

Jogadores do Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentando no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Inteligência artificial aponta resultado de Cerro Porteño x Palmeiras

Gustavo Gomez é cercado pelos companheiros de Palmeiras na comemoração do gol marcado contra o Fluminense pelo Brasileiro

Palmeiras joga por vaga na Libertadores e para evitar prejuízo financeiro

Jogadores do Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentando no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Chaveamento da Libertadores: veja possíveis confrontos após classificação do Palmeiras

Jogadores do Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentando no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Vidente aponta vencedor em Cerro Porteño x Palmeiras na Libertadores

Memphis em Palmeiras x Corinthians

Corinthians manda recado ao Palmeiras após renovação de Memphis

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Cerro, na Libertadores

Palmeiras enfrenta 'gramado curto' do Cerro sem preparação especial

Postagem do CEO da Cimed sobre o Flamengo

Patrocinador do Palmeiras vai à Gávea e se reúne com Flamengo; veja imagens

Alexander Barboza, zagueiro do Palmeiras

Escalação: Barboza vê 'terreno hostil' e confia em classificação do Palmeiras