Palmeiras sobrevive ao Cerro com brilho de Gómez e vai às quartas da Libertadores Alviverde supera pressão rival em jogo de muita disputa física e poucas chances

O Palmeiras está nas quartas de final da Libertadores. Diante de um La Nueva Olla lotado, o Alviverde venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, com gol de Gustavo Gómez, e garantiu a classificação na noite desta quarta-feira (19), em Assunção (PAR). O duelo teve muita disputa física, poucas chances claras para ambos os lados e foi decidido na bola aérea.

A equipe de Abel Ferreira agora aguarda o vencedor do confronto entre LDU e Mirassol para conhecer o próximo adversário. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1 no interior de São Paulo. O Cerro Porteño, por sua vez, está eliminado da competição.

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Pouco futebol, mas o capitão salva

Primeiro tempo

O primeiro tempo passou longe de ser vistoso. Com muitos erros de passe e disputas concentradas no meio-campo, as equipes tiveram dificuldade para criar oportunidades. A primeira chegada de perigo foi do Cerro Porteño, em chute cruzado que passou ao lado da trave de Carlos Miguel. Com o apoio da torcida, o time paraguaio voltou a ameaçar, desta vez em finalização dentro da pequena área que saiu por cima do gol.

Acuado, o Palmeiras apostava nos contra-ataques e começou a ganhar terreno. Mesmo sem apresentar bom futebol e com dificuldades para criar, o Alviverde abriu o placar nos minutos finais da etapa. Após cobrança de escanteio, Gustavo Gómez subiu mais alto que a defesa paraguaia e cabeceou para marcar.

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Pressão do Cerro e Carlos Miguel

Segundo tempo

O Palmeiras voltou do intervalo com maior controle das ações, mantendo o ritmo dos minutos finais do primeiro tempo. Aos poucos, o Cerro Porteño passou a adiantar suas linhas e pressionou o Alviverde em alguns momentos.

Com o avanço do relógio, os mandantes abusaram dos cruzamentos e das finalizações de fora da área. Carlos Miguel, porém, mostrou a segurança que havia faltado nas últimas semanas e foi o destaque do Palmeiras na etapa final. Para conter a pressão rival, Abel Ferreira promoveu mudanças no meio-campo e na defesa, como Bruno Fuchs e Luis Pacheco. Apesar da breve pressão, o Alviverde soube administrar a vantagem e confirmou a classificação.

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Visão do Lance!

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Aos 35 minutos, Arias cruzou próximo à linha de fundo em direção à entrada da área. Marlon Freitas finalizou, e a bola tocou na mão de Velázquez. O árbitro considerou o lance normal, e o VAR não recomendou a revisão.

Deu aula 🏅

É o capitão! Gustavo Gómez fez jus ao papel de líder do Palmeiras e foi decisivo na classificação da equipe. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro marcou de cabeça após cobrança de escanteio e colocou o Alviverde em vantagem na eliminatória.

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Gustavo Gómez durante partida entre Palmeiras e Cerro Porteño pela Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Ficou abaixo 📉

Lucas Evangelista destoou do restante da equipe do Palmeiras. Escolhido para substituir o suspenso Andreas Pereira, o meio-campista teve dificuldades para controlar as ações no setor e pouco conseguiu conectar o meio-campo ao ataque.

✅ Ficha técnica

CERRO PORTEÑO 0 x 1 PALMEIRAS

LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR)

🥅 Gols: Gustavo Gómez (40'1°/T)

🟨 Cartões amarelos: Fabricio Domínguez (CER); Flaco López (PAL)

🟥 Cartões vermelhos: -

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🟨 Arbitragem

🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)

🚩 Assistentes: Juan P. Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

🖥️ VAR: Hector Palleta (ARG)

Escalações

CERRO PORTEÑO (Técnico: Ariel Holan)

Manuel Roffo; Ramírez (Klimowicz), Quintana, Velázquez, Cañete; Domínguez e Chaparro (Benítez); Domínguez, Gamarra (Iturbe), Morel e aliseda; Vegetti.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Murilo (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Allan (Giay), Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez) e Piquerez; Arias (Luis Pacheco), Vitor Roque (Mauricio) e Flaco López.

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