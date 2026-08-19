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Chaveamento da Libertadores: veja possíveis confrontos após classificação do Fluminense

Saiba o possível caminho dos brasileiros nos confrontos das quartas

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 00:00
Atualizado há 2 minutos
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Fluminense avançou às quartas de final da Libertadores nas penalidades
Fluminense avançou às quartas de final da Libertadores nas penalidades (Foto: Andres LARROVERE / AFP)

O Fluminense garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa Libertadores de 2026 de forma dramática nesta terça-feira (18), ao bater o Independiente Rivadavia nos pênaltis em Mendoza, na Argentina. O goleiro Fábio foi o grande herói da noite ao defender duas cobranças, garantindo a classificação após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Agora, o Tricolor carioca aguarda a definição de seu próximo adversário, que sairá do confronto entre Platense, da Argentina, e Coquimbo Unido, do Chile. Nesta quarta-feira (19), Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras entram em campo buscando vaga na próxima fase.

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O caminho dos brasileiros no chaveamento da Libertadores

Jogadores do Fluminense abraçados
Fluminense avançou às quartas de final nas penalidades (Foto: Andres LARROVERE / AFP)

Com o chaveamento já pré-definido pela Conmebol, os clubes brasileiros já sabem quais desafios podem encontrar pela frente caso confirmem suas classificações nesta semana. O vencedor do embate entre Cruzeiro e Flamengo, que empataram em 1 a 1 na partida de ida, terá pela frente o vencedor do confronto entre Tolima-COL e Independiente Del Valle-EQU. O primeiro jogo do confronto foi atrasado por conta do terremoto na Colômbia e só aconteceu nesta terça-feira (18). O Del Valle venceu por 1 a 0 fora de casa.

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Já o Corinthians, que precisa superar o Rosario Central em casa após o 0 a 0 no primeiro jogo, está no mesmo lado da chave que o Estudiantes, da Argentina, que também garantiu vaga nas quartas de final após vencer o jogo de volta contra a Universidade Católica por 3 a 0 e fechar o agregado de 4 a 1.

Do outro lado da tabela, o Palmeiras busca a vaga contra o Cerro Porteño para tentar enfrentar quem passar do duelo entre Mirassol e LDU Quito. Caso avancem em seus respectivos confrontos, Palmeiras ou Mirassol podem protagonizar um duelo brasileiro e, caso o Fluminense avance no próximo adversário, que sairá do confronto entre Coquimbo Unido e Platense, dois brasileiros poderiam se enfrentar em uma eventual semifinal da competição. Vale lembrar que não haverá novo sorteio, e os caminhos até a decisão em Montevidéu já estão traçados.

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Veja o chaveamento da Libertadores após a classificação do Fluminense

Chaveamento Libertadores
Veja o chaveamento da Libertadores após a classificação de Fluminense e Boca Juniors. (Foto: Lance!)

Confrontos decisivos entre quarta e quinta-feira

A rodada de volta das oitavas de final terá partidas importantes nesta quarta-feira (19) e quinta-feira (20), e os confrontos da próxima fase serão definidos. Nesta quarta, o Coquimbo Unido recebe o Platense no Chile para definir o adversário do Fluminense, com as equipes vindo de um empate por 1 a 1 no jogo de ida. Outros brasileiros, como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol decidem suas vidas no torneio.

As quartas de final estão programadas para acontecer nas semanas de 8 e 15 de setembro, em jogos de ida e volta. As semifinais ocorrerão em outubro, um mês antes da grande final em partida única, marcada para o dia 28 de novembro, no tradicional Estádio Centenário, no Uruguai.

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